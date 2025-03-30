Готовим торт «Любовница Наполеона»

Торт «Любовница Наполеона» — это изысканный десерт, который сочетает нежность классического бисквита с насыщенным шоколадным вкусом и оригинальной алкогольной пропиткой. Его название намекает на соблазнительный вкус, который покоряет с первого кусочка.

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Ингредиенты:

3 яйца;

0,5 банки сгущенного молока;

1 стакан сметаны (20%);

1,5 стакана сахара;

щепотка соли;

0,5 ч. л. соды (гашенной уксусом);

2 стакана муки;

4 ст. л. какао.

Для пропитки:

1,5 стакана кипятка;

3 ст. л. водки;

6 ч. л. сахара.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте сгущенку, сметану, соль и гашеную соду. Постепенно введите муку, замесите однородное тесто. Разделите массу на 3 части. В две добавьте какао, тщательно перемешайте. Выпекайте коржи по отдельности при 180 °C 15–20 минут.

Приготовьте пропитку: растворите сахар в кипятке, добавьте водку. Остывшие коржи обильно пропитайте сиропом. Дайте торту настояться 8–10 часов — алкоголь выветрится, оставив тонкий аромат.