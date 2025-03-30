Лакомство из детства: aжурные блинчики

Готовим обалденные ажурные блинчики по бабушкиному рецепту. Это лакомство из детства, проверенное годами! Блинчики получаются тонкими, воздушными и с красивыми кружевными краями. Простое тесто на молоке и кипятке делает их особенно лёгкими. Идеальный вариант для завтрака или уютных семейных чаепитий!

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Ингредиенты:

тёплое молоко — 1 стакан;

мука (пшеничная или рисовая) — 6–8 ст. л.;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

яйца — 5 шт.;

кипяток — 1 стакан.

Приготовление:

В тёплом молоке размешайте муку (пшеничной нужно больше, рисовой — меньше). Добавьте сахар, соль и яйца, взбейте венчиком до гладкости. Тонкой струйкой влейте кипяток, непрерывно помешивая. Это сделает тесто воздушным, а блинчики — кружевными.

Совет: кипяток добавляйте постепенно, не переставая мешать, — так тесто лучше заварится, и блины выйдут с красивыми ажурными пузырьками. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с вареньем, сметаной или любимой начинкой.