Назад в СССР: рецепт курицы в банке

Назад в СССР: такую курочку вы еще не пробовали. Съедается за 5 минут
Курица в банке — забытый рецепт из СССР. В советское время, когда духовки были не в каждом доме, а мультиварок не существовало, хозяйки придумывали ingenious способы приготовления пищи. Один из них — курица, запеченная в стеклянной банке. Этот метод позволял получить сочное, ароматное мясо без особых хлопот и специальных приборов.
Главный секрет — томление мяса в собственном соку. Банка создает эффект пароварки, курица не пересушивается, а специи и овощи придают ей насыщенный вкус. Блюдо готовилось в обычной духовке или даже в печи.
Классический рецепт (на 3-литровую банку):
- курица — 1 шт. (или отдельные части);
- лук репчатый — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 3–4 зубчика;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец горошком — 5–6 шт.;
- соль, специи — по вкусу.
Приготовление:
Курицу разделать на порционные куски, посолить, поперчить. Овощи нарезать крупно, чеснок раздавить. В чистую сухую банку плотно уложить курицу и овощи, добавить специи.
Накрыть банку фольгой или железной крышкой (не закатывать!). Поставить в холодную духовку, включить на 180 °C. Готовить 1,5–2 часа (сок должен покрыть мясо наполовину).