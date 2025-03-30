Назад в СССР: рецепт курицы в банке

Курица в банке — забытый рецепт из СССР. В советское время, когда духовки были не в каждом доме, а мультиварок не существовало, хозяйки придумывали ingenious способы приготовления пищи. Один из них — курица, запеченная в стеклянной банке. Этот метод позволял получить сочное, ароматное мясо без особых хлопот и специальных приборов.

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Главный секрет — томление мяса в собственном соку. Банка создает эффект пароварки, курица не пересушивается, а специи и овощи придают ей насыщенный вкус. Блюдо готовилось в обычной духовке или даже в печи.

Классический рецепт (на 3-литровую банку):

курица — 1 шт. (или отдельные части);

лук репчатый — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 3–4 зубчика;

лавровый лист — 2 шт.;

перец горошком — 5–6 шт.;

соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Курицу разделать на порционные куски, посолить, поперчить. Овощи нарезать крупно, чеснок раздавить. В чистую сухую банку плотно уложить курицу и овощи, добавить специи.

Накрыть банку фольгой или железной крышкой (не закатывать!). Поставить в холодную духовку, включить на 180 °C. Готовить 1,5–2 часа (сок должен покрыть мясо наполовину).