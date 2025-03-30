Пирог «Баунти» на кефире: наслаждение не только райское, но и бюджетное

News.ru

Воздушный пирог «Баунти» на кефире — это наслаждение не только райское, но и бюджетное. Этот нежный кокосовый пирог с мягкой текстурой и насыщенным вкусом станет идеальным десертом для тех, кто следит за фигурой. Всего 210 ккал на 100 г!

Рецепт пирога «Баунти» на кефире
© Соцсети

Ингредиенты

  • Кефир 2,5% — 300 мл
  • Яйца — 3 шт.
  • Кокосовая стружка — 40 г
  • Миндальная мука — 50 г
  • Сахарозаменитель — по вкусу
  • Ванилин — 1 г
  • Горький шоколад 85% — 20 г
  • Нерафинированное кокосовое масло — 10 г

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с сахарозаменителем до легкой пены. Добавьте кефир комнатной температуры, продолжая перемешивать.
  2. Всыпьте кокосовую стружку (30 г), миндальную муку и ванилин. Тщательно перемешайте до консистенции теста для оладий.
  3. Вылейте массу в силиконовую форму (диаметром 18–20 см). Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 50–60 минут.
  4. Полейте растопленным шоколадом, смешанным с кокосовым маслом и кокосовой стружкой.