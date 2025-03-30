Рецепт пирога «Баунти» на кефире

Воздушный пирог «Баунти» на кефире — это наслаждение не только райское, но и бюджетное. Этот нежный кокосовый пирог с мягкой текстурой и насыщенным вкусом станет идеальным десертом для тех, кто следит за фигурой. Всего 210 ккал на 100 г!

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Ингредиенты

Кефир 2,5% — 300 мл

Яйца — 3 шт.

Кокосовая стружка — 40 г

Миндальная мука — 50 г

Сахарозаменитель — по вкусу

Ванилин — 1 г

Горький шоколад 85% — 20 г

Нерафинированное кокосовое масло — 10 г

Приготовление