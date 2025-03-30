Свиная рулька за копейки: готовим домашний зельц

Купила свиную рульку за копейки и сделала обалденный домашний зельц! Это вкуснее магазинной колбасы в 10 раз! Рецепт станет вашей любимой мясной заготовкой — нежное, ароматное мясо просто тает во рту!

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Ингредиенты:

свиная рулька — 2 кг;

лук репчатый — 2 шт.;

лавровый лист — 2–4 шт.;

перец черный горошком — 7–10 шт.;

чеснок — 3–4 зубчика;

соль — 1,5–2 ст. л. (по вкусу).

Приготовление:

Тщательно промойте рульку, замочите в холодной воде на 2–3 часа (можно на ночь). Очистите кожу ножом от возможных загрязнений, снова ополосните. Уложите мясо в кастрюлю, залейте водой «с горкой» (на 3–4 см выше рульки). Добавьте целые очищенные луковицы. После закипания снимите пену, убавьте огонь до минимума. Варите 4–5 часов под крышкой (пока мясо не начнет свободно отделяться от кости). За 1 час до готовности добавьте лавровый лист, перец и соль. Достаньте рульку, отделите мясо от костей. Разделяйте вилкой на волокна. Смешайте мясо с толченым чесноком. Влейте 2–3 половника бульона (должна получиться вязкая масса). Выложите в форму, застеленную пищевой пленкой, разровняйте. Накройте сверху пленкой, поставьте под гнет (например, банка с водой). Охлаждайте 8–12 часов в холодильнике.

Важно! Бульон после варки не выливайте! На его основе получится ароматный суп или соус.