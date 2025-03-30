Необычные маринады для идеального пикника

Скоро последние зимние нотки уступят место весне, и народ потянется на природу на шашлыки. Классические маринады, конечно, хороши, но почему бы не попробовать что-то новое?

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Луковый маринад: 500 г лука измельчить в пюре, смешайте с мясом, добавьте соль и перец.

Кефирный: 2 л кефира + 1 кг лука. Лук измельчить в пюре, смешать с кефиром, добавить соль, перец, хмели-сунели.

Минеральный: 1 л газировки + 5 зубчиков чеснока, 1 ст. л. масла, соль, перец, приправа для шашлыка.

Томатный: 1,5 л томатного сока + 5 зубчиков чеснока + 500 г лука. Смешать, добавить специи.

Майонезный: 500 мл майонеза + лук (измельченный), соль, перец, приправы.

Каждый рецепт прост, но добавляет мясу уникальный вкус. Выбирайте на свой вкус и наслаждайтесь пикником!