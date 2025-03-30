Как приготовить ресторанное блюдо из картошки и чеснока

Беру картошку и чеснок — получаю ресторанное блюдо! Все дело в гремолате
Беру картошку и чеснок — получаю ресторанное блюдо! Все дело в гремолате — это заливка для ароматного шедевра простой кухни. Этот рецепт превращает обычный картофель в кулинарный восторг с хрустящей корочкой и свежей зеленой ноткой. Идеальный гарнир к мясу или самостоятельное блюдо!
Ингредиенты (на 2 порции)
Для картофеля
- Картофель крахмалистый — 4 крупных клубня
- Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Хмели-сунели — 1/2 ч. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Для гремолаты
- Петрушка плосколистная — 15 г (пучок)
- Чеснок молодой — 3 зубчика
- Цедра лимона — 1/2 ч. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Масло оливковое extra virgin — 3 ст. л.
- Морская соль — щепотка
Технология приготовления
- Картофель нарежьте дольками 1,5 см, замочите в холодной воде на 10 минут.
- Обсушите, посыпьте крахмалом и специями, сбрызните маслом.
- Выложите на решетку в один слой. Выпекайте при 200°C 25 минут.
- Для гремолаты: мелко порубите петрушку с чесноком, смешайте с цедрой, соком лимона и маслом.
- Горячий картофель сразу полейте ароматной зеленой смесью.