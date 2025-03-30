Как приготовить ресторанное блюдо из картошки и чеснока

Беру картошку и чеснок — получаю ресторанное блюдо! Все дело в гремолате — это заливка для ароматного шедевра простой кухни. Этот рецепт превращает обычный картофель в кулинарный восторг с хрустящей корочкой и свежей зеленой ноткой. Идеальный гарнир к мясу или самостоятельное блюдо!

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Ингредиенты (на 2 порции)

Для картофеля

Картофель крахмалистый — 4 крупных клубня

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Хмели-сунели — 1/2 ч. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Для гремолаты

Петрушка плосколистная — 15 г (пучок)

Чеснок молодой — 3 зубчика

Цедра лимона — 1/2 ч. л.

Сок лимона — 1 ст. л.

Масло оливковое extra virgin — 3 ст. л.

Морская соль — щепотка

Технология приготовления