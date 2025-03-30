Беру картошку и чеснок — получаю ресторанное блюдо! Все дело в гремолате

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Беру картошку и чеснок — получаю ресторанное блюдо! Все дело в гремолате — это заливка для ароматного шедевра простой кухни. Этот рецепт превращает обычный картофель в кулинарный восторг с хрустящей корочкой и свежей зеленой ноткой. Идеальный гарнир к мясу или самостоятельное блюдо!

Как приготовить ресторанное блюдо из картошки и чеснока
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Ингредиенты (на 2 порции)

Для картофеля

  • Картофель крахмалистый — 4 крупных клубня
  • Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Хмели-сунели — 1/2 ч. л.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Для гремолаты

  • Петрушка плосколистная — 15 г (пучок)
  • Чеснок молодой — 3 зубчика
  • Цедра лимона — 1/2 ч. л.
  • Сок лимона — 1 ст. л.
  • Масло оливковое extra virgin — 3 ст. л.
  • Морская соль — щепотка

Технология приготовления

  1. Картофель нарежьте дольками 1,5 см, замочите в холодной воде на 10 минут.
  2. Обсушите, посыпьте крахмалом и специями, сбрызните маслом.
  3. Выложите на решетку в один слой. Выпекайте при 200°C 25 минут.
  4. Для гремолаты: мелко порубите петрушку с чесноком, смешайте с цедрой, соком лимона и маслом.
  5. Горячий картофель сразу полейте ароматной зеленой смесью.
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