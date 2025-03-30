Пять рецептов с исключительно полезной квашеной капустой

Витамины и пробиотики: 5 рецептов с исключительно полезной квашеной капустой
Квашеная капуста — это не просто отличная закуска, а мощный природный пробиотик, поддерживающий здоровье кишечника, иммунной системы и обмен веществ. В процессе естественного брожения в ней образуются молочнокислые бактерии, которые помогают нормализовать микрофлору, улучшают пищеварение и усвоение витаминов. Кроме того, она богата витамином С, К, клетчаткой и антиоксидантами, укрепляет сосуды, помогает при авитаминозе и даже снижает уровень сахара в крови. Особенно ценна в пост и в холодное время года, когда организму нужна поддержка изнутри.
Вот пять интересных и вкусных рецептов с квашеной капустой от шеф-повара Руслана Миронова, которые разнообразят рацион — особенно в разгар поста.
Деревенское жаркое с квашеной капустой и картофелем
Ингредиенты:
- Квашеная капуста — 300 г.
- Картофель — 4 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Черный перец — по вкусу.
- Вода — 100 мл.
Приготовление:
Нарежьте лук и морковь, обжарьте их на масле до мягкости. Добавьте капусту, лавровый лист, немного воды и тушите 20 минут. Отдельно отварите картофель и нарежьте кубиками. Смешайте с тушеной капустой, прогрейте 5 минут, приправьте. Подавайте с зеленью и ржаным хлебом.
Салат с квашеной капустой, свеклой и яблоком
Ингредиенты:
- Квашеная капуста — 200 г.
- Свекла вареная — 1 шт.
- Яблоко кисло-сладкое — 1 шт.
- Лук красный — ½ шт.
- Подсолнечное масло нерафинированное — 1,5 ст. л.
- Черный перец — по вкусу.
Приготовление:
Свеклу и яблоко натрите на крупной терке. Лук нарежьте тонкими полукольцами, обдайте кипятком и остудите. Капусту немного отожмите от рассола. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом, поперчите. Дайте настояться в холодильнике 30 минут перед подачей.
Капустные драники с квашеной капустой
Ингредиенты:
- Квашеная капуста — 200 г.
- Картофель — 3 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу.
- Масло для жарки — по необходимости.
Приготовление:
Картофель натрите на терке и отожмите лишнюю жидкость. Капусту отожмите и мелко нарежьте. Смешайте все с яйцом, мукой и щепоткой соли. Обжаривайте на разогретой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны. Подавайте со сметаной или растительным йогуртом.
Постные щи из квашеной капусты
Ингредиенты:
- Квашеная капуста — 300 г.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Картофель — 3 шт.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Подсолнечное масло — 2 ст. л.
- Вода — 1,5 л.
- Соль, лавровый лист, перец — по вкусу.
Приготовление:
Капусту тушите 15 минут с томатной пастой и 50 мл воды. В кастрюле отварите нарезанный картофель. Обжарьте лук и морковь, добавьте к картофелю. Введите тушеную капусту, посолите, приправьте. Варите еще 10–15 минут, дайте настояться.
Капустные вареники с луком и зеленью
Ингредиенты для теста:
- Мука — 2,5 стакана.
- Вода — 1 стакан.
- Соль — ½ ч. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
Ингредиенты для начинки:
- Квашеная капуста — 300 г.
- Лук — 1 шт.
- Зелень — по вкусу.
- Масло для жарки — 1 ст. л.
- Перец — по вкусу.
Приготовление:
Замесите упругое тесто из воды, соли, масла и муки, оставьте на 30 минут под полотенцем. Лук обжарьте, добавьте капусту и тушите до мягкости. Остудите. Раскатайте тонко тесто, вырежьте кружочки, наполните начинкой, защипните по краю. Варите в подсоленной воде 4–5 минут после всплытия. Подавайте с жареным луком или зеленью.