Пять рецептов с исключительно полезной квашеной капустой

Квашеная капуста — это не просто отличная закуска, а мощный природный пробиотик, поддерживающий здоровье кишечника, иммунной системы и обмен веществ. В процессе естественного брожения в ней образуются молочнокислые бактерии, которые помогают нормализовать микрофлору, улучшают пищеварение и усвоение витаминов. Кроме того, она богата витамином С, К, клетчаткой и антиоксидантами, укрепляет сосуды, помогает при авитаминозе и даже снижает уровень сахара в крови. Особенно ценна в пост и в холодное время года, когда организму нужна поддержка изнутри.

Вот пять интересных и вкусных рецептов с квашеной капустой от шеф-повара Руслана Миронова, которые разнообразят рацион — особенно в разгар поста.

Деревенское жаркое с квашеной капустой и картофелем

Ингредиенты:

Квашеная капуста — 300 г.

Картофель — 4 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Черный перец — по вкусу.

Вода — 100 мл.

Приготовление:

Нарежьте лук и морковь, обжарьте их на масле до мягкости. Добавьте капусту, лавровый лист, немного воды и тушите 20 минут. Отдельно отварите картофель и нарежьте кубиками. Смешайте с тушеной капустой, прогрейте 5 минут, приправьте. Подавайте с зеленью и ржаным хлебом.

Салат с квашеной капустой, свеклой и яблоком

Ингредиенты:

Квашеная капуста — 200 г.

Свекла вареная — 1 шт.

Яблоко кисло-сладкое — 1 шт.

Лук красный — ½ шт.

Подсолнечное масло нерафинированное — 1,5 ст. л.

Черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Свеклу и яблоко натрите на крупной терке. Лук нарежьте тонкими полукольцами, обдайте кипятком и остудите. Капусту немного отожмите от рассола. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом, поперчите. Дайте настояться в холодильнике 30 минут перед подачей.

Капустные драники с квашеной капустой

Ингредиенты:

Квашеная капуста — 200 г.

Картофель — 3 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2 ст. л.

Соль — по вкусу.

Масло для жарки — по необходимости.

Приготовление:

Картофель натрите на терке и отожмите лишнюю жидкость. Капусту отожмите и мелко нарежьте. Смешайте все с яйцом, мукой и щепоткой соли. Обжаривайте на разогретой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны. Подавайте со сметаной или растительным йогуртом.

Постные щи из квашеной капусты

Ингредиенты:

Квашеная капуста — 300 г.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Картофель — 3 шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Вода — 1,5 л.

Соль, лавровый лист, перец — по вкусу.

Приготовление:

Капусту тушите 15 минут с томатной пастой и 50 мл воды. В кастрюле отварите нарезанный картофель. Обжарьте лук и морковь, добавьте к картофелю. Введите тушеную капусту, посолите, приправьте. Варите еще 10–15 минут, дайте настояться.

Капустные вареники с луком и зеленью

Ингредиенты для теста:

Мука — 2,5 стакана.

Вода — 1 стакан.

Соль — ½ ч. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

Квашеная капуста — 300 г.

Лук — 1 шт.

Зелень — по вкусу.

Масло для жарки — 1 ст. л.

Перец — по вкусу.

Приготовление:

Замесите упругое тесто из воды, соли, масла и муки, оставьте на 30 минут под полотенцем. Лук обжарьте, добавьте капусту и тушите до мягкости. Остудите. Раскатайте тонко тесто, вырежьте кружочки, наполните начинкой, защипните по краю. Варите в подсоленной воде 4–5 минут после всплытия. Подавайте с жареным луком или зеленью.