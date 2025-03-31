Кофе или матча: что лучше

Многие из нас обращаются к кофеиносодержащим напиткам для получения заряда энергии с утра. Но эти напитки предлагают больше, чем просто кофеин. Они полезны для сердца, мозга, поддержания веса и настроения.

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Кофе содержит 95 мг кофеина на порцию. Он даёт быстрый и сильный заряд энергии, может при этом усиливать беспокойство и нервозность. Этот напиток более кислый, чем матча, и может вызвать кислотный рефлюкс. Он повышает уровень метаболизма, подавляет аппетит, подходит лучше всего для для быстрого получения энергии и поддержания умственной активности.

В матча 40−90 мг кофеина на порцию. При этом вы получаете устойчивое, сбалансированное количество энергии без сбоев. Благодаря L-теанину матча обладает успокаивающим эффектом. Этот напиток менее кислый, он поддерживает микробиом кишечника, улучшает жировой обмен. Подходит лучше всего для получения устойчивого уровня концентрации, стабильного уровня энергии, поддержания здоровья кишечника.

Если вы хотите улучшить концентрацию и получить заряд энергии без риска возникновения тревожности, то возьмите матчу. При этом если вам нужно моментально повысить концентрацию — выберите кофе. Оба напитка помогают в снижении веса, так как усиливают сжигание жира.

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