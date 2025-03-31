Эксперт назвал чай для повышения либидо

Чай из дамианы на протяжении столетий используется для увеличения сексуального влечения. Некоторые научные работы это подтверждают. Однако перед тем, как его покупать, проконсультируйтесь с врачом.

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Келси Барретт, клинический травник и консультант Numi Organic Tea, отмечает, что дамиана использовалась на протяжении сотен лет как средство для улучшения настроения и повышения уровня энергии. Вот как это растение поможет также повысить либидо.

Снижение уровня стресса и беспокойства. В этом поможет регулярное употребление чая из дамианы, хотя необходимы дополнительные исследования для подтверждения этого. Дамиана успокаивает центральную нервную систему. Два доклинических исследования на животных продемонстрировали, что этот чай обладает противотревожным и антидепрессивным действием.

Улучшение кровообращения. Здоровая циркуляция крови важна для физического возбуждения. В чае из дамианы содержатся вещества, которые улучшают приток крови к определённым областям тела.

Улучшение гормонального баланса. Чай из дамианы сбалансирует уровень гормонов, восстановит естественный ритм организма, усилит сексуальное желание.

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