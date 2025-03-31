Эксперт назвал чай для повышения либидо

Чай из дамианы назвали лучшим для повышения либидо
Чай из дамианы на протяжении столетий используется для увеличения сексуального влечения. Некоторые научные работы это подтверждают. Однако перед тем, как его покупать, проконсультируйтесь с врачом.
Келси Барретт, клинический травник и консультант Numi Organic Tea, отмечает, что дамиана использовалась на протяжении сотен лет как средство для улучшения настроения и повышения уровня энергии. Вот как это растение поможет также повысить либидо.
Снижение уровня стресса и беспокойства. В этом поможет регулярное употребление чая из дамианы, хотя необходимы дополнительные исследования для подтверждения этого. Дамиана успокаивает центральную нервную систему. Два доклинических исследования на животных продемонстрировали, что этот чай обладает противотревожным и антидепрессивным действием.
Улучшение кровообращения. Здоровая циркуляция крови важна для физического возбуждения. В чае из дамианы содержатся вещества, которые улучшают приток крови к определённым областям тела.
Улучшение гормонального баланса. Чай из дамианы сбалансирует уровень гормонов, восстановит естественный ритм организма, усилит сексуальное желание.
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