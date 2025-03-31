Рецепт для похудения: зеленая гречка с грибами

Зеленая гречка отлично сочетается с грибами. Вместо вешенок подойдут любые культивированные грибы. Блюдо получается вкусным и подходит для худеющих.

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Ингредиенты (на четыре порции):

300 г зеленой гречки, 200–300 мл кокосового молока, 400 г вешенок, 3 см имбиря, 2 зубчика чеснока, 3 штуки шалота, 3 ст. л. масла, соевый соус.

Приготовление: