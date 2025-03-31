Рецепт для похудения: зеленая гречка с грибами. Едим — и килограммы уходят
Зеленая гречка отлично сочетается с грибами. Вместо вешенок подойдут любые культивированные грибы. Блюдо получается вкусным и подходит для худеющих.
Ингредиенты (на четыре порции):
300 г зеленой гречки, 200–300 мл кокосового молока, 400 г вешенок, 3 см имбиря, 2 зубчика чеснока, 3 штуки шалота, 3 ст. л. масла, соевый соус.
Приготовление:
- Замочите гречку на 4–6 ч., промойте.
- Обжарьте лук, имбирь, чеснок, добавьте гречку, затем грибы.
- Влейте воду, выпарите, добавьте кокосовое молоко, доведите до кипения.
- Подавайте с соевым соусом.