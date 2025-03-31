Идеальная закуска: куриные рулетики с сыром

Куриные рулетики — сытное, но легкое блюдо, которое понравится даже тем, кто следит за фигурой. Они подходят как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Мы приготовим такие рулетики в духовке, что сделает их менее калорийными, но при этом невероятно вкусными.

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Список продуктов

Куриное филе — 2 шт.

Твердый сыр (например, пармезан) — 100 г

Зубчики чеснока — 2 шт.

Сметана или натуральный йогурт — 2 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Черный молотый перец — по вкусу

Паприка — 1/2 ч. л.

Сушеные травы (орегано, базилик) — 1/2 ч. л.

Подсолнечное масло — 1 ст. л.

Простой рецепт закуски

Промойте куриное филе и обсушите бумажными полотенцами. Разрежьте каждое филе вдоль, но не до конца, чтобы получилось тонкое мясное «полотно». Отбейте курицу молотком через пищевую пленку — так будущие рулетики будут мягче.

Теперь займемся начинкой. Натрите крупно твердый сыр. Чеснок измельчите или пропустите через чеснокодавилку. Смешайте сыр с чесноком, добавьте немного паприки и сушеных трав для аромата.

Пора сформировать рулетики. Выложите на каждый кусок курицы по 1–2 ложки начинки. Осторожно сверните рулетиком и закрепите шпажками или зубочистками.

Духовой шкаф разогрейте до 180 градусов. Форму, в которой будете запекать закуску, смажьте подсолнечным маслом. Выложите рулетики, смажьте их сметаной или йогуртом для получения румяной корочки. Запекать нужно где-то около получаса (зависит от вашей духовки, может хватить и 25 минут), пока рулетики не станут золотистыми.

Полезные советы

Как разнообразить начинку: можно добавить грибы, зелень, мягкий сыр или шпинат.

Как сделать рулетики еще сочнее: перед запеканием можно обжарить их на сковороде до легкой корочки.

Как проверить готовность: проткните рулет ножом: если сок прозрачный, значит, мясо полностью пропеклось.

Примерная калорийность таких закусок: ~150 ккал на 100 г готового блюда.

Куриные рулетики с сыром в духовке — это простой и вкусный способ приготовить куриное филе. Они подойдут к любому гарниру — попробуйте с запеченными овощами или картофельным пюре.