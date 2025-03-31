Дымляма: как приготовить слоеное блюдо узбекской кухни

Готовим нереальную дымляму — слоёное блюдо узбекской кухни. Это мясо, томлённое с овощами и яблоками, сочное и ароматное! Традиционное блюдо, где все ингредиенты готовятся слоями в собственном соку. Это станет хитом вашего стола!

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Ингредиенты

Мясо (баранина/говядина) — 700 г

Лук — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Картофель — 4–5 шт.

Помидоры — 2 шт.

Капустные листья — 3–4 шт.

Яблоки — 1–2 шт.

Томатный сок — 250 мл

Чеснок — 3–4 зубчика

Зелень — пучок

Сливочное масло — 30 г

Зира, кориандр, чёрный перец, соль

Приготовление