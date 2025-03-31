Дымляма — слоёное блюдо узбекской кухни! Мясо с овощами и яблоками в казане

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Готовим нереальную дымляму — слоёное блюдо узбекской кухни. Это мясо, томлённое с овощами и яблоками, сочное и ароматное! Традиционное блюдо, где все ингредиенты готовятся слоями в собственном соку. Это станет хитом вашего стола!

Дымляма: как приготовить слоеное блюдо узбекской кухни
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Ингредиенты

  • Мясо (баранина/говядина) — 700 г
  • Лук — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Картофель — 4–5 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Капустные листья — 3–4 шт.
  • Яблоки — 1–2 шт.
  • Томатный сок — 250 мл
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Зелень — пучок
  • Сливочное масло — 30 г
  • Зира, кориандр, чёрный перец, соль

Приготовление

  1. Подготовка. Мясо нарежьте кусками. Лук — кольцами, морковь — кружками, перец — полосками, картофель — четвертинками. Яблоки нарежьте дольками.
  2. Сборка в казане. На дно — растительное масло. Слоями: 1. Мясо. 2. Лук + морковь. 3. Перец + помидоры. 4. Чеснок + специи. 5. Картофель + яблоки. 6. Зелень. Накройте капустными листьями.
  3. Тушение. Влейте томатный сок. Добавьте сливочное масло. Томите 2–2,5 часа на медленном огне под крышкой.
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