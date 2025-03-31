Дымляма: как приготовить слоеное блюдо узбекской кухни

Дымляма — слоёное блюдо узбекской кухни! Мясо с овощами и яблоками в казане
Готовим нереальную дымляму — слоёное блюдо узбекской кухни. Это мясо, томлённое с овощами и яблоками, сочное и ароматное! Традиционное блюдо, где все ингредиенты готовятся слоями в собственном соку. Это станет хитом вашего стола!
Ингредиенты
- Мясо (баранина/говядина) — 700 г
- Лук — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Картофель — 4–5 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Капустные листья — 3–4 шт.
- Яблоки — 1–2 шт.
- Томатный сок — 250 мл
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Зелень — пучок
- Сливочное масло — 30 г
- Зира, кориандр, чёрный перец, соль
Приготовление
- Подготовка. Мясо нарежьте кусками. Лук — кольцами, морковь — кружками, перец — полосками, картофель — четвертинками. Яблоки нарежьте дольками.
- Сборка в казане. На дно — растительное масло. Слоями: 1. Мясо. 2. Лук + морковь. 3. Перец + помидоры. 4. Чеснок + специи. 5. Картофель + яблоки. 6. Зелень. Накройте капустными листьями.
- Тушение. Влейте томатный сок. Добавьте сливочное масло. Томите 2–2,5 часа на медленном огне под крышкой.