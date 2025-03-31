49 ккал в штуке: полезные конфеты из инжира

Готовим полезные инжирные конфеты — всего 49 ккал в штуке! Энергия, настроение и блеск волос вам обеспечены. Натуральная сладость без сахара, муки и искусственных добавок. Эти конфеты — идеальный перекус для тех, кто следит за питанием, но любит побаловать себя вкусненьким. Готовятся за 15 минут из простых ингредиентов!

© Unsplash

Ингредиенты:

Сушёный инжир — 50 г

Курага — 50 г

Грецкий орех — 50 г

Жмых миндаля — 50 г (остаток после приготовления орехового молока)

Яблочное пюре детское — 20 г (без сахара)

Урбеч — 20 г (арахисовая паста)

Мед — 10 г

Кокосовая стружка — для обвалки

Приготовление: