49 ккал в штуке: полезные конфеты из инжира

Полезные конфеты — всего 49 ккал в штуке! Энергия, настроение и блеск волос
Готовим полезные инжирные конфеты — всего 49 ккал в штуке! Энергия, настроение и блеск волос вам обеспечены. Натуральная сладость без сахара, муки и искусственных добавок. Эти конфеты — идеальный перекус для тех, кто следит за питанием, но любит побаловать себя вкусненьким. Готовятся за 15 минут из простых ингредиентов!
Ингредиенты:
- Сушёный инжир — 50 г
- Курага — 50 г
- Грецкий орех — 50 г
- Жмых миндаля — 50 г (остаток после приготовления орехового молока)
- Яблочное пюре детское — 20 г (без сахара)
- Урбеч — 20 г (арахисовая паста)
- Мед — 10 г
- Кокосовая стружка — для обвалки
Приготовление:
- Подготовьте инжир и курагу. Залейте тёплой водой на 15–20 минут, чтобы стали мягкими. Слейте воду, слегка отожмите.
- Смешайте основу. В блендере измельчите инжир и курагу со жмыхом и орехом до пастообразного состояния. Добавьте яблочное пюре, урбеч и мед. Если масса слишком сухая, влейте 1–2 ч. л. воды; если липкая, добавьте жмыха.
- Формовка. Скатайте из массы шарики или прямоугольники. Обваляйте в кокосовой стружке.
- Охлаждение. Уберите в холодильник на 30 минут для застывания.