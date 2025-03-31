Татарский рецепт: шашлык из ягненка

Готовим ароматный и сочный шашлык по татарскому рецепту. Понадобятся всего четыре ингредиента и 20 минут свободного времени! Попробуйте мясной деликатес по классическому татарскому рецепту!

Ингредиенты

Ягнятина — 0,2 кг

Масло — столовая ложка

Любимые специи — на вкус

Аджика — на вкус

Способ приготовления