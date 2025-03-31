Татарский рецепт: шашлык из ягненка

Татарский рецепт на радость себе и близким — шашлык из ягненка
Готовим ароматный и сочный шашлык по татарскому рецепту. Понадобятся всего четыре ингредиента и 20 минут свободного времени! Попробуйте мясной деликатес по классическому татарскому рецепту!
Ингредиенты
- Ягнятина — 0,2 кг
- Масло — столовая ложка
- Любимые специи — на вкус
- Аджика — на вкус
Способ приготовления
- Мясо нарезать на кусочки небольшого размера.
- Добавить любимые пряности и масло.
- Жарить на огне около восьми минут — можно использовать казан с толстым дном или решетку.
- Полить мясо аджикой. Подержать на огне еще около пяти минут.