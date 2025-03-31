Татарский рецепт на радость себе и близким — шашлык из ягненка

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Готовим ароматный и сочный шашлык по татарскому рецепту. Понадобятся всего четыре ингредиента и 20 минут свободного времени! Попробуйте мясной деликатес по классическому татарскому рецепту!

Татарский рецепт: шашлык из ягненка
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Ягнятина — 0,2 кг
  • Масло — столовая ложка
  • Любимые специи — на вкус
  • Аджика — на вкус

Способ приготовления

  1. Мясо нарезать на кусочки небольшого размера.
  2. Добавить любимые пряности и масло.
  3. Жарить на огне около восьми минут — можно использовать казан с толстым дном или решетку.
  4. Полить мясо аджикой. Подержать на огне еще около пяти минут.
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