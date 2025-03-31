Как безопасно покрасить яйца к Пасхе

Соседи спрашивают «Где купить?»: превращаем обычные яйца в лиловые крашенки
С приближением Пасхи многие задумываются о том, как покрасить яйца красиво и безопасно. Вместо искусственных красителей с сомнительным составом можно использовать натуральные ингредиенты, например сушеные цветки фиалки, которые дают нежный лавандовый оттенок.
- Приготовьте настой:
- 2–3 ст. л. сушеных цветков фиалки залейте 0,5 л кипятка.
- Оставьте настаиваться на 8–12 часов (можно на ночь).
- Процедите через марлю или сито.
- Подготовьте яйца:
- Тщательно вымойте яйца с мылом.
- Проколите скорлупу иголкой с тупого конца (это предотвратит трещины при варке).
- Покрасьте яйца:
- В настой фиалки добавьте 2 ст. л. уксуса (он закрепит цвет).
- Опустите яйца в жидкость и варите 10–12 минут после закипания.
- Для более насыщенного цвета оставьте яйца в отваре до полного остывания.
Если хотите более насыщенный фиолетовый цвет, добавьте в отвар немного свекольного сока.