Как безопасно покрасить яйца к Пасхе

С приближением Пасхи многие задумываются о том, как покрасить яйца красиво и безопасно. Вместо искусственных красителей с сомнительным составом можно использовать натуральные ингредиенты, например сушеные цветки фиалки, которые дают нежный лавандовый оттенок.

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Приготовьте настой: 2–3 ст. л. сушеных цветков фиалки залейте 0,5 л кипятка. Оставьте настаиваться на 8–12 часов (можно на ночь). Процедите через марлю или сито. Подготовьте яйца: Тщательно вымойте яйца с мылом. Проколите скорлупу иголкой с тупого конца (это предотвратит трещины при варке). Покрасьте яйца: В настой фиалки добавьте 2 ст. л. уксуса (он закрепит цвет). Опустите яйца в жидкость и варите 10–12 минут после закипания. Для более насыщенного цвета оставьте яйца в отваре до полного остывания.

Если хотите более насыщенный фиолетовый цвет, добавьте в отвар немного свекольного сока.