Соседи спрашивают «Где купить?»: превращаем обычные яйца в лиловые крашенки

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С приближением Пасхи многие задумываются о том, как покрасить яйца красиво и безопасно. Вместо искусственных красителей с сомнительным составом можно использовать натуральные ингредиенты, например сушеные цветки фиалки, которые дают нежный лавандовый оттенок.

Как безопасно покрасить яйца к Пасхе
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  1. Приготовьте настой:
  2. 2–3 ст. л. сушеных цветков фиалки залейте 0,5 л кипятка.
  3. Оставьте настаиваться на 8–12 часов (можно на ночь).
  4. Процедите через марлю или сито.
  5. Подготовьте яйца:
  6. Тщательно вымойте яйца с мылом.
  7. Проколите скорлупу иголкой с тупого конца (это предотвратит трещины при варке).
  8. Покрасьте яйца:
  9. В настой фиалки добавьте 2 ст. л. уксуса (он закрепит цвет).
  10. Опустите яйца в жидкость и варите 10–12 минут после закипания.
  11. Для более насыщенного цвета оставьте яйца в отваре до полного остывания.

Если хотите более насыщенный фиолетовый цвет, добавьте в отвар немного свекольного сока.

Еда