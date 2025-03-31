Татарский рецепт для всей семьи — талкыш-калеве к чаю

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Готовим не самый простой, но вкусный и необычный татарский рецепт. Талкыш-калеве к чаю — сладкие «волосы» на вашей кухне!

Татарский рецепт для всей семьи — талкыш-калеве к чаю
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Ингредиенты

  • Вода — 0,18 л
  • Сахар — 0,45 кг
  • Мука — 0,5 кг
  • Масло топленое — 0,25 кг
  • Мед — 0,1 кг

Способ приготовления

  1. В кастрюле с водой и медом растопить сахар. Должна получиться карамель. Когда она остынет, растянуть ее в жгут. Он должен побелеть
  2. На горячей сковороде обжарить муку с маслом.
  3. Вмешать муку в карамель. Продолжать растягивать жгут. Он должен превратиться в мягкие «волосы».
Еда