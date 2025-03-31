Татарский рецепт для всей семьи — талкыш-калеве к чаю

Готовим не самый простой, но вкусный и необычный татарский рецепт. Талкыш-калеве к чаю — сладкие «волосы» на вашей кухне!

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Ингредиенты

Вода — 0,18 л

Сахар — 0,45 кг

Мука — 0,5 кг

Масло топленое — 0,25 кг

Мед — 0,1 кг

Способ приготовления