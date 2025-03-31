Татарский рецепт для всей семьи — талкыш-калеве к чаю
Готовим не самый простой, но вкусный и необычный татарский рецепт. Талкыш-калеве к чаю — сладкие «волосы» на вашей кухне!
Ингредиенты
- Вода — 0,18 л
- Сахар — 0,45 кг
- Мука — 0,5 кг
- Масло топленое — 0,25 кг
- Мед — 0,1 кг
Способ приготовления
- В кастрюле с водой и медом растопить сахар. Должна получиться карамель. Когда она остынет, растянуть ее в жгут. Он должен побелеть
- На горячей сковороде обжарить муку с маслом.
- Вмешать муку в карамель. Продолжать растягивать жгут. Он должен превратиться в мягкие «волосы».