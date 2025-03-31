Простой рецепт завтрака из сосисок и лаваша

Пачка сосисок, лаваш — и завтрак готов! Гора хрустящих вкусняшек
Пачка сосисок, лаваш — и завтрак за 10 минут готов! Готовим гору хрустящих вкусняшек быстро и просто! Идеальное блюдо без возни с тестом! Сочные сосиски в хрустящей лавашной оболочке с расплавленным сыром — пальчики оближешь!
Ингредиенты:
- Сосиски — 10 шт.
- Армянский лаваш — 2 листа
- Сыр — 180 г (твердый или плавленый)
- Яйца — 3 шт.
- Паприка, соль, сушеные травы — по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Подготовка. Лаваш нарежьте полосками шириной как длина сосиски. Сыр натрите на крупной терке. Яйца взбейте с щепоткой соли и специями.
- Заворачиваем. На край полоски лаваша выложите немного сыра. Положите сосиску и плотно заверните ее. Край смажьте яйцом для склеивания.
- Жарим. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обмакните лаваш в яичную смесь. Сначала обжаривайте сторону шва 1–2 минуты до запечатывания. Затем обжаривайте со всех сторон до золотистой корочки.