Простой рецепт завтрака из сосисок и лаваша

Пачка сосисок, лаваш — и завтрак за 10 минут готов! Готовим гору хрустящих вкусняшек быстро и просто! Идеальное блюдо без возни с тестом! Сочные сосиски в хрустящей лавашной оболочке с расплавленным сыром — пальчики оближешь!

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Ингредиенты:

Сосиски — 10 шт.

Армянский лаваш — 2 листа

Сыр — 180 г (твердый или плавленый)

Яйца — 3 шт.

Паприка, соль, сушеные травы — по вкусу

Масло для жарки

Приготовление: