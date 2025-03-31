Как в ресторане: рецепт свиных ребрышек

Бомбические ребрышки как в ресторане: любой мужчина будет умолять о добавке
Хотите приготовить ребрышки, которые будут таять во рту, как в лучших ресторанах? Это проще, чем кажется! Сочные, ароматные и невероятно вкусные — они станут главным блюдом вашего стола.
Ингредиенты:
- свиные ребра — 1 кг;
- соль и перец — по вкусу;
- имбирь, чеснок, паприка, кориандр — по вкусу;
- лук — 1 шт.;
- растительное масло — для обмазывания;
- чипсы или начос — 1 пачка;
- вода — 200−250 мл.
Для соуса:
- замороженная брусника — 200 г;
- сахар — 100 г;
- крахмал — 1 ст. ложка;
- вода — 100 мл.
Приготовление:
- Натрите их смесью соли, перца, имбиря, чеснока, паприки и кориандра. Оставьте мариноваться на 1−2 часа.
- Разогрейте духовку до 180°C. Выложите ребра на противень, смазанный маслом, и запекайте 30 минут, периодически поливая водой для сочности.
- В кастрюле смешайте бруснику, сахар и воду. Доведите до кипения, добавьте крахмал, разведенный в воде, и варите до загустения.
- Готовые ребрышки полейте брусничным соусом и подавайте с чипсами или начос.