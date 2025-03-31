Как в ресторане: рецепт свиных ребрышек

Хотите приготовить ребрышки, которые будут таять во рту, как в лучших ресторанах? Это проще, чем кажется! Сочные, ароматные и невероятно вкусные — они станут главным блюдом вашего стола.

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Ингредиенты:

свиные ребра — 1 кг;

соль и перец — по вкусу;

имбирь, чеснок, паприка, кориандр — по вкусу;

лук — 1 шт.;

растительное масло — для обмазывания;

чипсы или начос — 1 пачка;

вода — 200−250 мл.

Для соуса:

замороженная брусника — 200 г;

сахар — 100 г;

крахмал — 1 ст. ложка;

вода — 100 мл.

Приготовление: