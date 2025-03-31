Бомбические ребрышки как в ресторане: любой мужчина будет умолять о добавке

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Хотите приготовить ребрышки, которые будут таять во рту, как в лучших ресторанах? Это проще, чем кажется! Сочные, ароматные и невероятно вкусные — они станут главным блюдом вашего стола.

Как в ресторане: рецепт свиных ребрышек
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Ингредиенты:

  • свиные ребра — 1 кг;
  • соль и перец — по вкусу;
  • имбирь, чеснок, паприка, кориандр — по вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • растительное масло — для обмазывания;
  • чипсы или начос — 1 пачка;
  • вода — 200−250 мл.

Для соуса:

  • замороженная брусника — 200 г;
  • сахар — 100 г;
  • крахмал — 1 ст. ложка;
  • вода — 100 мл.

Приготовление:

  1. Натрите их смесью соли, перца, имбиря, чеснока, паприки и кориандра. Оставьте мариноваться на 1−2 часа.
  2. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите ребра на противень, смазанный маслом, и запекайте 30 минут, периодически поливая водой для сочности.
  3. В кастрюле смешайте бруснику, сахар и воду. Доведите до кипения, добавьте крахмал, разведенный в воде, и варите до загустения.
  4. Готовые ребрышки полейте брусничным соусом и подавайте с чипсами или начос.
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