Готовим вермишель с говядиной на сковороде

Обжариваю вермишель на сковороде — и получаю вкуснятину! Готовим обед за 10 минут. Просто, сытно и невероятно вкусно! Это блюдо сочетает в себе сочность мяса, сладость овощей и нежность вермишели. Идеальный вариант, когда хочется чего-то особенного без долгой готовки.

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Ингредиенты

Говядина — 500 г (мякоть)

Вермишель — 350–400 г (паутинка или яичная)

Лук репчатый — 1 шт. (крупный)

Морковь — 1 шт.

Хмели-сунели — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Зелень — укроп, петрушка (пучок)

Масло растительное — 3 ст. л.

Вода — 400–500 мл

Приготовление