Готовим вермишель с говядиной на сковороде

Обжариваю вермишель на сковороде — и получаю вкуснятину! Обед за 10 минут
Обжариваю вермишель на сковороде — и получаю вкуснятину! Готовим обед за 10 минут. Просто, сытно и невероятно вкусно! Это блюдо сочетает в себе сочность мяса, сладость овощей и нежность вермишели. Идеальный вариант, когда хочется чего-то особенного без долгой готовки.
Ингредиенты
- Говядина — 500 г (мякоть)
- Вермишель — 350–400 г (паутинка или яичная)
- Лук репчатый — 1 шт. (крупный)
- Морковь — 1 шт.
- Хмели-сунели — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень — укроп, петрушка (пучок)
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Вода — 400–500 мл
Приготовление
- Говядину нарежьте очень тонкими полосками поперёк волокон. Обжарьте на раскалённом масле до румяной корочки (5–7 минут).
- Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Добавьте к мясу, посыпьте хмели-сунели, тушите 5 минут под крышкой.
- Всыпьте вермишель в другую большую сухую сковороду и жарьте до золотистого цвета. Затем добавьте ее к мясу и овощам.
- Залейте кипятком так, чтобы вода покрывала содержимое на 0,5 см. Готовьте на среднем огне 10 минут, пока жидкость не впитается. Посыпьте рубленой зеленью.