Обжариваю вермишель на сковороде — и получаю вкуснятину! Обед за 10 минут

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Обжариваю вермишель на сковороде — и получаю вкуснятину! Готовим обед за 10 минут. Просто, сытно и невероятно вкусно! Это блюдо сочетает в себе сочность мяса, сладость овощей и нежность вермишели. Идеальный вариант, когда хочется чего-то особенного без долгой готовки.

Готовим вермишель с говядиной на сковороде
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Ингредиенты

  • Говядина — 500 г (мякоть)
  • Вермишель — 350–400 г (паутинка или яичная)
  • Лук репчатый — 1 шт. (крупный)
  • Морковь — 1 шт.
  • Хмели-сунели — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень — укроп, петрушка (пучок)
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Вода — 400–500 мл

Приготовление

  1. Говядину нарежьте очень тонкими полосками поперёк волокон. Обжарьте на раскалённом масле до румяной корочки (5–7 минут).
  2. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Добавьте к мясу, посыпьте хмели-сунели, тушите 5 минут под крышкой.
  3. Всыпьте вермишель в другую большую сухую сковороду и жарьте до золотистого цвета. Затем добавьте ее к мясу и овощам.
  4. Залейте кипятком так, чтобы вода покрывала содержимое на 0,5 см. Готовьте на среднем огне 10 минут, пока жидкость не впитается. Посыпьте рубленой зеленью.
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