Рецепт картофельных зраз из простых продуктов

Готовим обалденные картофельные зразы «Привет из Белоруссии»! Это настоящий шедевр из простых продуктов. Хрустящие снаружи, нежные внутри — настоящее удовольствие для всей семьи! Это блюдо сочетает воздушное картофельное пюре и ароматную грибную начинку с пикантным соусом. Идеально для сытного ужина или праздничного стола!

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Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Крахмал — 2 ст. л.

Соль, перец, копчёная паприка — по вкусу

Грибы (шампиньоны/лесные) — 650 г

Лук репчатый — 1 шт. (крупный)

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 2 ст. л.

Зелень (укроп/петрушка) — пучок

Оставшиеся грибы — 100 г

Крахмал — 1 ч. л.

Майонез — 1 ч. л.

Вода — 100 мл

Приготовление