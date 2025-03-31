Картофельные зразы «Привет из Белоруссии»! Шедевр из простых продуктов

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Готовим обалденные картофельные зразы «Привет из Белоруссии»! Это настоящий шедевр из простых продуктов. Хрустящие снаружи, нежные внутри — настоящее удовольствие для всей семьи! Это блюдо сочетает воздушное картофельное пюре и ароматную грибную начинку с пикантным соусом. Идеально для сытного ужина или праздничного стола!

Рецепт картофельных зраз из простых продуктов
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Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Крахмал — 2 ст. л.
  • Соль, перец, копчёная паприка — по вкусу
  • Грибы (шампиньоны/лесные) — 650 г
  • Лук репчатый — 1 шт. (крупный)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Зелень (укроп/петрушка) — пучок
  • Оставшиеся грибы — 100 г
  • Крахмал — 1 ч. л.
  • Майонез — 1 ч. л.
  • Вода — 100 мл

Приготовление

  1. Картофельная основа. Отварите картофель до мягкости, слейте всю воду. Разомните в пюре, добавьте крахмал и специи. Остудите.
  2. Грибная начинка. Грибы мелко нарежьте, обжарьте до испарения жидкости. Добавьте лук, жарьте до золотистости. В конце — чеснок и специи. Две трети смешайте с майонезом и зеленью, остальное оставьте для соуса.
  3. Формовка. Руки смажьте маслом. Из картофеля формируйте лепёшки, выкладывайте начинку (1 ст. л.) и защипывайте края.
  4. Приготовление. Обжарьте на среднем огне до румяной корочки (по 3–4 минуты с каждой стороны). Альтернатива: запекайте при 200 °C 20 минут.
  5. Соус. К оставшимся грибам добавьте крахмал, разведённый в воде. Уваривайте 2–3 минуты, в конце добавьте майонез.
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