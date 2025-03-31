Рецепт картофельных зраз из простых продуктов

Картофельные зразы «Привет из Белоруссии»! Шедевр из простых продуктов
Готовим обалденные картофельные зразы «Привет из Белоруссии»! Это настоящий шедевр из простых продуктов. Хрустящие снаружи, нежные внутри — настоящее удовольствие для всей семьи! Это блюдо сочетает воздушное картофельное пюре и ароматную грибную начинку с пикантным соусом. Идеально для сытного ужина или праздничного стола!
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Крахмал — 2 ст. л.
- Соль, перец, копчёная паприка — по вкусу
- Грибы (шампиньоны/лесные) — 650 г
- Лук репчатый — 1 шт. (крупный)
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 2 ст. л.
- Зелень (укроп/петрушка) — пучок
- Оставшиеся грибы — 100 г
- Крахмал — 1 ч. л.
- Майонез — 1 ч. л.
- Вода — 100 мл
Приготовление
- Картофельная основа. Отварите картофель до мягкости, слейте всю воду. Разомните в пюре, добавьте крахмал и специи. Остудите.
- Грибная начинка. Грибы мелко нарежьте, обжарьте до испарения жидкости. Добавьте лук, жарьте до золотистости. В конце — чеснок и специи. Две трети смешайте с майонезом и зеленью, остальное оставьте для соуса.
- Формовка. Руки смажьте маслом. Из картофеля формируйте лепёшки, выкладывайте начинку (1 ст. л.) и защипывайте края.
- Приготовление. Обжарьте на среднем огне до румяной корочки (по 3–4 минуты с каждой стороны). Альтернатива: запекайте при 200 °C 20 минут.
- Соус. К оставшимся грибам добавьте крахмал, разведённый в воде. Уваривайте 2–3 минуты, в конце добавьте майонез.