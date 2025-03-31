Пять способов заменить утренний кофе и зачем это делать

Иногда кажется, что день без кофе — не день, а какое-то недоразумение, для заядлых кофеманов даже предположить подобное — почти кощунственно. Утро без чашки ароматного, крепкого, ободряющего напитка пугает и ввергает в уныние. Но если прислушаться к организму, можно заметить: кофе не всегда бодрит, а порой истощает, особенно при хронической усталости, гормональном дисбалансе или высоком уровне стресса.

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Вместо энергии после чашечки эспрессо могут приходить тревожность и нервозность, скачки давления, нарушения пищеварения. Хорошая новость — можно заменить кофе без потерь. А иногда и с неожиданным выигрышем. С нутрициологом Элиной Королевой обсудили вкусные и полезные способы начать утро бодро — без лишнего кофеина и перегрузки для нервной системы.

Золотое молоко с куркумой и специями

Этот напиток не просто согревает — он поддерживает иммунитет, снижает воспаление и мягко «разбудит» пищеварение и мозг. Он очень прост в приготовлении:

Молоко (растительное или обычное): 250 мл.

Куркума: 0,5 ч. л.

Имбирь, корица, кардамон: по щепотке.

Черный перец для лучшего усвоения куркумина: на кончике ножа.

Мед или финиковый сироп — по вкусу.

Подогрейте, не доводя до кипения, перемешайте. Этот напиток особенно хорош весной — успокаивает, очищает организм от токсинов и защищает от вирусов и инфекций.

Матча — зеленый чай нового уровня

В отличие от кофе, матча дает ровную и длительную бодрость без резкого подъема и падения энергии.

«Она насыщена антиоксидантами, L-теанином и хлорофиллом. Приготовьте матча-латте с овсяным или миндальным молоком — это будет красиво, вкусно и полезно. Матча помогает сфокусироваться, но не перевозбуждает, а еще — бережно поддерживает печень, надпочечники и желчный пузырь», — объясняет эксперт.

Ячменный или цикориевый напиток

Похожи на кофе по вкусу, но действуют совсем иначе: мягко активизируют желудок и желчевыделение, не перегружая надпочечники. Особенно хороши для тех, у кого кофе вызывает дискомфорт в желудке. Цикорий содержит инулин — пребиотик, который поддерживает микрофлору кишечника, а это, как известно, напрямую связано с настроением и энергией. Можно пить с молоком и специями — получится вкусно и сытно.

Функциональные грибы — рейши, чага, кордицепс

Это не шутка и не новая причудливая мода. Такие грибы действительно улучшают адаптацию организма к стрессу, балансируют уровень сахара и повышают выносливость. «Напитки с грибами (чаще всего на основе какао или травяных экстрактов) дают устойчивую бодрость и улучшают концентрацию. Особенно хороши кордицепс (для утреннего старта) и чага — для иммунитета», — говорит врач.

Теплая вода с лимоном и щепоткой соли или медом

Да-да, звучит скучно, но этот способ проснуться без кофе работает лучше, чем кажется. Щепотка морской соли помогает надпочечникам, лимон — печени, а теплая вода запускает пищеварение. Это ритуал не для «подпрыгнуть и бежать сразу после звонка будильника», а чтобы проснуться естественно, не заставляя себя и не вгоняя в стресс. А если добавить туда немного меда, имбиря или мяты — получится уже почти эликсир молодости и хорошего настроения.