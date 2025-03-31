Пасхальные яйца без трещин: как покрасить их в изумрудный цвет

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Крашеные яйца — главное украшение пасхального стола. Чтобы они получились идеальными, следуйте простым советам.

Пасхальные яйца без трещин: как покрасить их в изумрудный цвет
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Подготовка:

  • Проверьте свежесть яиц, опустив их в воду. Всплывшие не годятся.
  • Перед варкой дайте им согреться при комнатной температуре 2 часа.
  • Протрите скорлупу спиртом и добавьте в воду 1 ст. л. соли на 2 литра — это предотвратит трещины.

Изумрудный цвет со шпинатом:

  1. Залейте 1 кг шпината 2 литрами кипятка.
  2. Добавьте 1 ст. л. лимонного сока и 2 ст. л. уксуса.
  3. Сварите яйца и опустите в отвар — чем дольше держите, тем насыщеннее цвет.
  4. Просто, красиво и по-праздничному ярко!
Еда