Рецепт салата с курицей и апельсинами

Предлагаем идеальный рецепт для похудения — лёгкий салат с курицей и апельсинами. Свежий, витаминный и невероятно вкусный — всего 46 ккал на 100 г! Этот салат сочетает нежную курицу, сочные цитрусовые и хрустящие овощи. Идеальный вариант для полезного перекуса или лёгкого ужина. Едим — и вес тает!

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Ингредиенты

Куриное филе — 150 г

Апельсин — 1 шт. (крупный)

Огурец — 1 шт.

Лимон — 1/2 шт.

Листья салата — 100 г

Грецкие орехи — 20 г

Пармезан — 30 г

Бальзамик — 1 ч. л.

Соевый соус — 2 ч. л.

Зернистая горчица — 2 ч. л.

Приготовление