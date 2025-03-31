Рецепт для похудения! Салат с курицей и апельсинами. Едим — и вес тает

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Предлагаем идеальный рецепт для похудения — лёгкий салат с курицей и апельсинами. Свежий, витаминный и невероятно вкусный — всего 46 ккал на 100 г! Этот салат сочетает нежную курицу, сочные цитрусовые и хрустящие овощи. Идеальный вариант для полезного перекуса или лёгкого ужина. Едим — и вес тает!

Рецепт салата с курицей и апельсинами
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Ингредиенты

  • Куриное филе — 150 г
  • Апельсин — 1 шт. (крупный)
  • Огурец — 1 шт.
  • Лимон — 1/2 шт.
  • Листья салата — 100 г
  • Грецкие орехи — 20 г
  • Пармезан — 30 г
  • Бальзамик — 1 ч. л.
  • Соевый соус — 2 ч. л.
  • Зернистая горчица — 2 ч. л.

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов. Курицу отварите в подсоленной воде (15–20 минут), остудите, нарежьте кубиками. Апельсин очистите от кожуры и плёнок, дольки разрежьте пополам. Огурец нарежьте тонкими полукольцами. Салатные листья порвите руками.
  2. Сборка. В миске смешайте курицу, апельсин, огурец и зелень. Добавьте рубленые орехи (если используете).
  3. Заправка. Выжмите сок из половинки лимона, добавьте соевый соус, горчицу и натертый пармезан, смешайте и полейте салат. Аккуратно перемешайте.
Еда