Рецепт салата с курицей и апельсинами

Рецепт для похудения! Салат с курицей и апельсинами. Едим — и вес тает
Предлагаем идеальный рецепт для похудения — лёгкий салат с курицей и апельсинами. Свежий, витаминный и невероятно вкусный — всего 46 ккал на 100 г! Этот салат сочетает нежную курицу, сочные цитрусовые и хрустящие овощи. Идеальный вариант для полезного перекуса или лёгкого ужина. Едим — и вес тает!
Ингредиенты
- Куриное филе — 150 г
- Апельсин — 1 шт. (крупный)
- Огурец — 1 шт.
- Лимон — 1/2 шт.
- Листья салата — 100 г
- Грецкие орехи — 20 г
- Пармезан — 30 г
- Бальзамик — 1 ч. л.
- Соевый соус — 2 ч. л.
- Зернистая горчица — 2 ч. л.
Приготовление
- Подготовка ингредиентов. Курицу отварите в подсоленной воде (15–20 минут), остудите, нарежьте кубиками. Апельсин очистите от кожуры и плёнок, дольки разрежьте пополам. Огурец нарежьте тонкими полукольцами. Салатные листья порвите руками.
- Сборка. В миске смешайте курицу, апельсин, огурец и зелень. Добавьте рубленые орехи (если используете).
- Заправка. Выжмите сок из половинки лимона, добавьте соевый соус, горчицу и натертый пармезан, смешайте и полейте салат. Аккуратно перемешайте.