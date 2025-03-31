ChatGPT оказался экспертом в десертах брауни

Учёные из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн решили проверить, может ли ChatGPT заменить людей в тестировании еды. Они взяли 15 разных рецептов шоколадных брауни — от обычных до странных, с мукой из червей и рыбьим жиром, — и попросили ИИ описать их вкус, текстуру и удовольствие от еды. Результаты удивили: ChatGPT справился почти как человек, и это может изменить, как создают новую еду.

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Обычно проверка вкуса — это долгое дело. Компании зовут людей, чтобы те пробовали продукты и говорили, что нравится, а что нет. Это дорого и занимает время. А если ингредиенты нельзя есть, тестировать ещё сложнее. Учёные подумали: а что, если использовать ИИ? Они дали ChatGPT рецепты и попросили его притвориться опытным дегустатором. Он оценил брауни по шкале от 1 до 10 и даже рассказал про эмоции — радость, удивление или страх.

Интересно, что ИИ почти всегда хвалил рецепты, даже самые необычные. ChatGPT тоже старался видеть хорошее. Пока он не идеален — иногда слишком добрый, — но исследователи верят: его можно научить быть точнее.