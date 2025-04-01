Как сделать протеиновый порошок своими руками?

Использование протеиновых порошков сегодня достаточно распространено. Как правило, люди покупают готовые порошки для приготовления коктейлей. Но, оказывается, протеиновый порошок можно приготовить и самостоятельно. И в этом случае он окажется максимально полезным.

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Большинство протеиновых порошков из магазина сделаны из изолированных белков, то есть, отделенных от других компонентов, таких как жиры, углеводы, микроэлементы. Соответственно, они лишаются ряда питательных веществ, которые поддерживают усвоение, пищеварение и общее состояние организма. Изолят сывороточного протеина — это белок, получаемый из молока, но он не содержит столько же кальция или витамина D, сколько, например, молоко, – объясняет диетолог Венди Базильян в Well+Good.

Сопутствующие питательные вещества можно сохранить, если сделать собственный порошок из орехов, семян или бобовых. Так можно получить больше полезных веществ из продукта – клетчатки, полезных жиров, минералов, таких как кальций, железо и магний. Плюс, в собственный протеиновый порошок можно добавить «персональные» ингредиенты – которые нужны для конкретных целей. Наконец, в домашнем коктейле не будет лишних добавок – загустителей и подсластителей, что для людей с патологиями ЖКТ может иметь особое значение.

Рецепт протеинового порошка может быть таким:

1/2 стакана сухого обжаренного несоленого эдамаме

1/2 стакана сырых несоленых тыквенных семечек

1/2 стакана семян конопли

1/4 стакана семян чиа

1/4 стакана молотого льняного семени

1/4 стакана миндальной муки

В блендере измельчить обжаренные эдамаме и семяна тыквы до консистенции муки. Добавить остальные ингредиенты и измельчить в импульсном режиме до однородной смеси. Переложить смесь в герметичный стеклянный контейнер и хранить в сухом прохладном месте. Продукт останется свежим от 3 до 4 недель при комнатной температуре, и дольше, если хранить его в холодильнике.

По желанию, в белковую смесь можно добавить до 2 ложек сухого подсластителя – например, сахарной пудры. Изменить продукт по вкусу помогут 2 ложки какао-порошка, ванильного порошка или 2 чайные ложечки корицы.

По основному рецепту получится 2 стакана порошка, примерно 16-18 порций (если использовать по 2 столовой ложки за раз). На каждую порцию в 2 столовые ложки можно получить примерно от 8 до 10 граммов белка.