Татарский рецепт чая с молоком — необычный напиток в домашних условиях

В Татарстане чай стал символом гостеприимства и важной частью культуры. Попробуем приготовить легендарный напиток в домашних условиях!

Татарский рецепт чая с молоком прост — понадобится четыре продукта и пять минут свободного времени.

Ингредиенты

Чай черный — 3 г

Молоко — 400 мл

Соль — на вкус

Масло сливочное — 10 г

Способ приготовления