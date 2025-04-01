Татарский рецепт чая с молоком — необычный напиток в домашних условиях
В Татарстане чай стал символом гостеприимства и важной частью культуры. Попробуем приготовить легендарный напиток в домашних условиях!
Татарский рецепт чая с молоком прост — понадобится четыре продукта и пять минут свободного времени.
Ингредиенты
- Чай черный — 3 г
- Молоко — 400 мл
- Соль — на вкус
- Масло сливочное — 10 г
Способ приготовления
- Вскипятить чайные листья с молоком. Следует постоянно помешивать смесь, чтобы напиток не свернулся.
- Снять сотейник с огня, посолить.
- Разлить напиток по чашкам, в каждую следует положить немного масла.