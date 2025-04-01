Татарский рецепт чая с молоком — необычный напиток в домашних условиях

News.ru

В Татарстане чай стал символом гостеприимства и важной частью культуры. Попробуем приготовить легендарный напиток в домашних условиях!

Татарский рецепт чая с молоком — необычный напиток в домашних условиях
© РИА Новости

Татарский рецепт чая с молоком прост — понадобится четыре продукта и пять минут свободного времени.

Ингредиенты

  • Чай черный — 3 г
  • Молоко — 400 мл
  • Соль — на вкус
  • Масло сливочное — 10 г

Способ приготовления

  1. Вскипятить чайные листья с молоком. Следует постоянно помешивать смесь, чтобы напиток не свернулся.
  2. Снять сотейник с огня, посолить.
  3. Разлить напиток по чашкам, в каждую следует положить немного масла.
Еда