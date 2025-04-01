В России вступил в силу ГОСТ на вегетарианскую продукцию

ГОСТ на вегетарианскую и веганскую продукцию вступает в силу в России с 1 апреля 2025 года. Об этом РИА Новости заявили в Роскачестве.

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ГОСТ был утвержден приказом Росстандарта в июле прошлого года. Он устанавливает технические критерии продуктов и ингредиентов, предназначенные для вегетарианцев и веганов.

Более того, в настоящее время в стране идет голосование по выбору отечественного знака растительной продукции. Он будет присваиваться производителям, которые успешно прошли проверку органа по сертификации "Роскачество – Веган" на соответствие новому стандарту.

Сведения о таких продуктах внесут в реестр Росаккредитации, что станет гарантией того, что товары соответствуют заявленной на упаковке информации и не содержат компонентов животного происхождения.

До конца года в России утвердят ГОСТ на шаурму. Он установит требования к качеству и безопасности продукции. Полуфабрикаты смогут продаваться в охлажденном или замороженном виде, готовая шаурма – при температуре не ниже 65 градусов. Также в продукции не должно быть плесени и посторонних примесей.