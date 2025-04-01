Просто и вкусно — гамбургер в домашних условиях с хрустящим лучком

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Готовим популярный гамбургер в домашних условиях. Перекус получится ароматным и пикантным — все благодаря необычному соусу и лучку в составе. Попробуйте!

Просто и вкусно — гамбургер в домашних условиях с хрустящим лучком
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Ингредиенты

  • Булочки для бургера — 4 шт.
  • Фарш — 300 г
  • Любимые специи — на вкус
  • Лучок — четвертинка головки
  • Томат — несколько кружков
  • Аджика — 20 г
  • Сметана — 70 г

Способ приготовления

  1. Мелко порубить лук. Половину выложить на нижнюю часть двух булочек для гамбургера.
  2. Сметану смешать с аджикой. Добавить оставшийся лук.
  3. Из пряного фарша сформировать две котлетки и обжарить до готовности.
  4. Поверх лука выложить котлету, томаты и соус. Накрыть второй булочкой.
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