Просто и вкусно — гамбургер в домашних условиях с хрустящим лучком

Готовим популярный гамбургер в домашних условиях. Перекус получится ароматным и пикантным — все благодаря необычному соусу и лучку в составе. Попробуйте!

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Ингредиенты

Булочки для бургера — 4 шт.

Фарш — 300 г

Любимые специи — на вкус

Лучок — четвертинка головки

Томат — несколько кружков

Аджика — 20 г

Сметана — 70 г

Способ приготовления