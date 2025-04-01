Просто и вкусно — гамбургер в домашних условиях с хрустящим лучком
Готовим популярный гамбургер в домашних условиях. Перекус получится ароматным и пикантным — все благодаря необычному соусу и лучку в составе. Попробуйте!
Ингредиенты
- Булочки для бургера — 4 шт.
- Фарш — 300 г
- Любимые специи — на вкус
- Лучок — четвертинка головки
- Томат — несколько кружков
- Аджика — 20 г
- Сметана — 70 г
Способ приготовления
- Мелко порубить лук. Половину выложить на нижнюю часть двух булочек для гамбургера.
- Сметану смешать с аджикой. Добавить оставшийся лук.
- Из пряного фарша сформировать две котлетки и обжарить до готовности.
- Поверх лука выложить котлету, томаты и соус. Накрыть второй булочкой.