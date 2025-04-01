Хрустящие гренки с сыром за 15 минут: палочка-выручалочка на завтрак

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Гренки из батона с сыром и яйцом — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит вкусные и быстрые завтраки. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, а готовятся из самых простых ингредиентов за 15 минут.

Рецепт хрустящих гренок с сыром за 15 минут
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Ингредиенты:

  • батон — 4–6 ломтиков;
  • яйца — 2–3 шт.;
  • твердый сыр — 50–70 г;
  • молоко — 50 мл;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень для подачи;
  • растительное масло для жарки.

Метод приготовления:

  1. Нарежьте батон ломтиками толщиной 1,5–2 см.
  2. В миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец.
  3. Натрите сыр на крупной терке.
  4. Разогрейте сковороду с маслом. Обмакните каждый ломтик батона в яичную смесь с обеих сторон.
  5. Выложите ломтики на сковороду и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки (2–3 минуты с каждой стороны).
  6. Посыпьте гренки сыром, накройте крышкой и подержите на огне еще 1–2 минуты, чтобы сыр расплавился.
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