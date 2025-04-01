Рецепт хрустящих гренок с сыром за 15 минут

Хрустящие гренки с сыром за 15 минут: палочка-выручалочка на завтрак
Гренки из батона с сыром и яйцом — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит вкусные и быстрые завтраки. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, а готовятся из самых простых ингредиентов за 15 минут.
Ингредиенты:
- батон — 4–6 ломтиков;
- яйца — 2–3 шт.;
- твердый сыр — 50–70 г;
- молоко — 50 мл;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень для подачи;
- растительное масло для жарки.
Метод приготовления:
- Нарежьте батон ломтиками толщиной 1,5–2 см.
- В миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец.
- Натрите сыр на крупной терке.
- Разогрейте сковороду с маслом. Обмакните каждый ломтик батона в яичную смесь с обеих сторон.
- Выложите ломтики на сковороду и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки (2–3 минуты с каждой стороны).
- Посыпьте гренки сыром, накройте крышкой и подержите на огне еще 1–2 минуты, чтобы сыр расплавился.