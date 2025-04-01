Рецепт хрустящих гренок с сыром за 15 минут

Гренки из батона с сыром и яйцом — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит вкусные и быстрые завтраки. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, а готовятся из самых простых ингредиентов за 15 минут.

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Ингредиенты:

батон — 4–6 ломтиков;

яйца — 2–3 шт.;

твердый сыр — 50–70 г;

молоко — 50 мл;

соль, перец — по вкусу;

зелень для подачи;

растительное масло для жарки.

Метод приготовления: