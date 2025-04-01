Всего 3 ингредиента — и обалденный салат «Фантастика» готов: быстрый рецепт

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Салат «Фантастика» — это настоящая находка для будничного ужина или праздничного стола. Он легкий, свежий и всегда вызывает восторг у гостей! А готовится всего из трех ингредиентов, не считая майонеза.

Всего три ингредиента: рецепт салата «Фантастика»
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Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • крабовые палочки — 200 г.

Метод приготовления:

  1. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их небольшими кубиками.
  2. Огурцы помойте и нарежьте тонкой соломкой или кубиками. Если кожица горчит, можно очистить ее.
  3. Крабовые палочки освободите от упаковки и нарежьте небольшими кусочками.
  4. В миске смешайте все ингредиенты: яйца, огурцы и крабовые палочки. Добавьте майонез по вкусу и аккуратно перемешайте.

Этот салат готовится за 15 минут. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как закуску к обеду или ужину.

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