Всего три ингредиента: рецепт салата «Фантастика»

Всего 3 ингредиента — и обалденный салат «Фантастика» готов: быстрый рецепт
Салат «Фантастика» — это настоящая находка для будничного ужина или праздничного стола. Он легкий, свежий и всегда вызывает восторг у гостей! А готовится всего из трех ингредиентов, не считая майонеза.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- крабовые палочки — 200 г.
Метод приготовления:
- Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их небольшими кубиками.
- Огурцы помойте и нарежьте тонкой соломкой или кубиками. Если кожица горчит, можно очистить ее.
- Крабовые палочки освободите от упаковки и нарежьте небольшими кусочками.
- В миске смешайте все ингредиенты: яйца, огурцы и крабовые палочки. Добавьте майонез по вкусу и аккуратно перемешайте.
Этот салат готовится за 15 минут. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как закуску к обеду или ужину.