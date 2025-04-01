Открываем сезон шашлыка! Вот идеальный маринад для мяса в азиатском стиле

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Хотите удивить гостей необычным шашлыком? Попробуйте маринад в азиатском стиле — он придаст мясу насыщенный вкус, легкую остроту и неповторимый аромат. Этот рецепт прост в приготовлении, но результат впечатляет.

Готовим идеальный маринад для мяса в азиатском стиле
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Ингредиенты:

  • соевый соус — 4 ст. л.;
  • мед — 2 ст. л.;
  • свежий имбирь — 1 ст. л. (натертый);
  • чеснок — 3 зубчика (измельченный);
  • кунжутное масло — 1 ст. л.;
  • сок лайма или лимона — 2 ст. л.;
  • острый перец — щепотка.

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты в миске до однородной массы.
  2. Нарежьте мясо (свинину, курицу или говядину) на порционные куски.
  3. Залейте мясо маринадом и уберите в холодильник минимум на 4 часа (лучше на ночь).
  4. Готовьте шашлык на углях, периодически смазывая оставшимся маринадом.
Еда