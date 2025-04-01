Готовим идеальный маринад для мяса в азиатском стиле

Хотите удивить гостей необычным шашлыком? Попробуйте маринад в азиатском стиле — он придаст мясу насыщенный вкус, легкую остроту и неповторимый аромат. Этот рецепт прост в приготовлении, но результат впечатляет.

Ингредиенты:

соевый соус — 4 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

свежий имбирь — 1 ст. л. (натертый);

чеснок — 3 зубчика (измельченный);

кунжутное масло — 1 ст. л.;

сок лайма или лимона — 2 ст. л.;

острый перец — щепотка.

Приготовление: