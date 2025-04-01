Готовим идеальный маринад для мяса в азиатском стиле

Открываем сезон шашлыка! Вот идеальный маринад для мяса в азиатском стиле
Хотите удивить гостей необычным шашлыком? Попробуйте маринад в азиатском стиле — он придаст мясу насыщенный вкус, легкую остроту и неповторимый аромат. Этот рецепт прост в приготовлении, но результат впечатляет.
Ингредиенты:
- соевый соус — 4 ст. л.;
- мед — 2 ст. л.;
- свежий имбирь — 1 ст. л. (натертый);
- чеснок — 3 зубчика (измельченный);
- кунжутное масло — 1 ст. л.;
- сок лайма или лимона — 2 ст. л.;
- острый перец — щепотка.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в миске до однородной массы.
- Нарежьте мясо (свинину, курицу или говядину) на порционные куски.
- Залейте мясо маринадом и уберите в холодильник минимум на 4 часа (лучше на ночь).
- Готовьте шашлык на углях, периодически смазывая оставшимся маринадом.