Эксперт рассказал, как выбрать сочные помидоры без химии

Выбираем сочные натуральные помидоры без химии! Тест от профессионала
Магазинные помидоры часто похожи на пластиковые муляжи — красивые, но совершенно безвкусные Оказывается, определить наличие химикатов в томатах можно буквально за секунду. Шеф-повар ресторана «Море» Давид Бабаян раскрыл простой, но эффективный способ проверки.
«Возьмите помидор в руку и слегка сожмите, — советует эксперт. — Если плод твердый как камень, а все томаты на прилавке выглядят одинаково ровными и глянцевыми — это верный признак химической обработки».
Настоящие, выращенные без вредных добавок помидоры должны быть мягкими, с тонкой, но прочной кожицей, которая легко поддается при нажатии.
Но как отличить естественную мягкость от перезрелости? Вот несколько дополнительных признаков качественных томатов:
- Аромат — настоящие помидоры пахнут даже через кожуру
- Цвет — неравномерный, с естественными переходами оттенков
- Форма — слегка неровная, без идеальной симметрии
- Плодоножка должна быть свежей, не засохшей