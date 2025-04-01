Эксперт рассказал, как выбрать сочные помидоры без химии

Магазинные помидоры часто похожи на пластиковые муляжи — красивые, но совершенно безвкусные Оказывается, определить наличие химикатов в томатах можно буквально за секунду. Шеф-повар ресторана «Море» Давид Бабаян раскрыл простой, но эффективный способ проверки.

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«Возьмите помидор в руку и слегка сожмите, — советует эксперт. — Если плод твердый как камень, а все томаты на прилавке выглядят одинаково ровными и глянцевыми — это верный признак химической обработки».

Настоящие, выращенные без вредных добавок помидоры должны быть мягкими, с тонкой, но прочной кожицей, которая легко поддается при нажатии.

Но как отличить естественную мягкость от перезрелости? Вот несколько дополнительных признаков качественных томатов: