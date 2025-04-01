Выбираем сочные натуральные помидоры без химии! Тест от профессионала

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Магазинные помидоры часто похожи на пластиковые муляжи — красивые, но совершенно безвкусные Оказывается, определить наличие химикатов в томатах можно буквально за секунду. Шеф-повар ресторана «Море» Давид Бабаян раскрыл простой, но эффективный способ проверки.

Эксперт рассказал, как выбрать сочные помидоры без химии
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«Возьмите помидор в руку и слегка сожмите, — советует эксперт. — Если плод твердый как камень, а все томаты на прилавке выглядят одинаково ровными и глянцевыми — это верный признак химической обработки».

Настоящие, выращенные без вредных добавок помидоры должны быть мягкими, с тонкой, но прочной кожицей, которая легко поддается при нажатии.

Но как отличить естественную мягкость от перезрелости? Вот несколько дополнительных признаков качественных томатов:

  • Аромат — настоящие помидоры пахнут даже через кожуру
  • Цвет — неравномерный, с естественными переходами оттенков
  • Форма — слегка неровная, без идеальной симметрии
  • Плодоножка должна быть свежей, не засохшей
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