Эксперт назвал главный антидепрессант в России

Зачастую жители страны употребляют шоколад и торты для поднятия настроения.

Спиртное не столь популярно.

Такое мнение директор Центра исследований социальной экономики выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Главный антидепрессант в нашей стране — это не таблетки от депрессии, а сладкое: шоколадки, тортики. Алкоголь в меньшей степени. Народ пользуется в основном не алкоголем, а сладким. Потому что алкоголь имеет негативные последствия, плюс на работе не самое лучшее время, например, чтобы пить. А вот съесть булку или кусочек торта — сам бог велел. Или сладкий кофе выпить, чай. Мы это проверяли, накладывали признаки депрессии, неудовлетворённость людей тем, как они живут, смотрели потребление разных товаров, включая шоколад и алкоголь. Выяснилось, что даже не шоколад, а сладкое — это главный антидепрессант для России».

Ранее психиатр назвал причину роста продаж антидепрессантов. Это связано с гипердиагностикой. Современные специалисты «грешат» постановкой диагнозов. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился психотерапевт высшей категории Александр Федорович.