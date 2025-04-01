Восемь идей для знакомства с индийской кухней

Пусть индийская кухня не так популярна в России, как китайская или японская, у неё всё равно предостаточно поклонников. Особенно индийские гастротрадиции актуальны во время поста: разнообразие вегетарианских и веганских блюд порадует даже самых капризных дегустаторов.

© Super.ru

Darbars

© Super.ru

Многие индийцы до сих пор едят руками, используя только правую, так как левая предназначается для омовений. Что до столовых приборов, то на помощь приходят рис и лепёшки. Однако в ресторане, название которого означает «зал для аудиенций», всё же хочется прибегнуть к ножу с вилкой, чтобы разделаться в том числе и с отбивной из ягнёнка с имбирём. А ложка понадобится для кокосового супа с чечевицей.

«Тхали и карри»

© Super.ru

Изучаем гастрокарту Индии. Кашмир славится блюдом из баранины маттон роган джош. Гималайский регион предлагает паровые пельмени момо. Баттер чикен — «масляная курица» — был изобретён в Дели. В Пенджабе особенно любят дал махани, похлёбку из черной чечевицы. А десерт расмалай из мягких творожных шариков — визитная карточка Бенгалии.

SATTVA

© Super.ru

Чистота, доброта, благость — переводится с санскрита название заведения. Руководствуясь этими принципами, индийские, паназиатские и европейские гастрономические традиции переплелись в весьма сбалансированный союз. Панир тикка или салат капрезе, том-кха или райта, карбонара или кесадилья довольно гармонично сосуществуют в меню.

«Масала хаус»

© Super.ru

В переводе с хинди «масала» означает «специя». И именно на этом строится вся индийская кухня — на калейдоскопе пряностей и приправ. Масала бывает в виде сухой смеси или пасты. На основе ароматного микса получаются традиционные блюда — панир тикка масала (домашний сыр в томатном соусе), чикен грин масала (курица в соусе из шпината) и, конечно же, классический чай масала с добавлением молока.

Devi

© Super.ru

В индийской кухне акценты ставятся на все шесть вкусов — сладкий, солёный, кислый, острый, горький и вяжущий. Главная цель — сбалансировать их в одном блюде. И если для европейцев это задачка со звёздочкой, то для индийцев — рутина. Так, овощи и фрукты объединяются в пряном соусе с кешью и берут имя «навратан корма». А рыбное филе прекрасно себя чувствует в томатном соусе с кокосовой стружкой.

Curry

© Super.ru

Соус, сухие специи или блюдо? Слово «карри» относится и к тому, и к другому, и к третьему. А ещё так называется дерево, листья которого также применяются в кулинарии. Путаница возникает и с рецептами карри, которых великое множество. Например, маттон сааг (баранина со шпинатом), малай кофта (картофельные шарики в шафрановом соусе) и байнган барта (жареные баклажаны с чесноком и помидорами).

Delhi6

© Super.ru

В Индии все блюда делятся на три категории. К «невежественной» относят мясо и рыбу. Страстная — та, что приправлена специями, либо чересчур сладкая или горячая. Благостная — вегетарианские блюда и молочные продукты. Теперь попробуйте классифицировать овощное карри, маттон саагвала и гулаб джамун.

«Москва — Дели»

© Super.ru

Как выглядит дхаба, традиционная индийская закусочная? Гости оставляют обувь на входе, внутри создаёт уют открытая глиняная печь. Меню? Нет, не слышали. Здесь подают то, что приготовят повара сегодня. Концепция не предполагает изысков, а потому чаще всего перед гостями на столе появляется тхали — поднос с горкой риса посередине и пиалами с гарнирами вроде ароматных карри, райты и чатни.