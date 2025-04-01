В ресторанах «Тануки» появился чай с коноплей

В ресторанах «Тануки» появится чай с коноплей. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители компании.

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Новый напиток запустили в меню 1 апреля. Известно, что конопляный чай не содержит каннабиноидов, поэтому он абсолютно безопасен для организма. Кроме того, такой вид чая полезен для здоровья: его ферменты укрепляют иммунитет, улучшают пищеварительные процессы, успокаивают нервную систему, нормализуют сон, поддерживают работу сердца и сосудов.

«Чай с коноплей — напиток для гурманов. Он будет полезен для всех, он содержит витамины группы В, Е, кальций, калий, магний, железо, цинк, Омега-3 жирные кислоты, которые благотворно влияют на работу организма» — отметил шеф-бартендер «Тануки» Мартин Мартынов.

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