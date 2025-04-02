Рецепт удона со свининой

Удон со свининой и овощами — сытный вариант ужина, который подойдет тем, кто не любит долго стоять у плиты. За 20 минут можно получить полноценное блюдо в азиатском стиле. Попробуйте!

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Ингредиенты

Свинина — 400 г

Соевый соус — 50 мл

Имбирь — по вкусу

Удон — 400 г

Сладкий перец — 1 шт.

Лук красный — 1 шт.

Чесночные дольки — 3 шт.

Молотый острый перец — по вкусу

Способ приготовления

Отварить лапшу до готовности. Измельчить овощи любым удобным способом. Мясо нарезать кубиками и смешать с пряностями. Обжарить до готовности. После всыпать овощи. Добавляем в сковороду лапшу и соевый соус. Держим на огне еще пару минут.

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