Любители азиатской кухни будут в восторге — рецепт удона со свининой

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Удон со свининой и овощами — сытный вариант ужина, который подойдет тем, кто не любит долго стоять у плиты. За 20 минут можно получить полноценное блюдо в азиатском стиле. Попробуйте!

Рецепт удона со свининой
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Ингредиенты

  • Свинина — 400 г
  • Соевый соус — 50 мл
  • Имбирь — по вкусу
  • Удон — 400 г
  • Сладкий перец — 1 шт.
  • Лук красный — 1 шт.
  • Чесночные дольки — 3 шт.
  • Молотый острый перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварить лапшу до готовности.
  2. Измельчить овощи любым удобным способом.
  3. Мясо нарезать кубиками и смешать с пряностями. Обжарить до готовности. После всыпать овощи.
  4. Добавляем в сковороду лапшу и соевый соус. Держим на огне еще пару минут.

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