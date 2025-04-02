Любители азиатской кухни будут в восторге — рецепт удона со свининой
Удон со свининой и овощами — сытный вариант ужина, который подойдет тем, кто не любит долго стоять у плиты. За 20 минут можно получить полноценное блюдо в азиатском стиле. Попробуйте!
Ингредиенты
- Свинина — 400 г
- Соевый соус — 50 мл
- Имбирь — по вкусу
- Удон — 400 г
- Сладкий перец — 1 шт.
- Лук красный — 1 шт.
- Чесночные дольки — 3 шт.
- Молотый острый перец — по вкусу
Способ приготовления
- Отварить лапшу до готовности.
- Измельчить овощи любым удобным способом.
- Мясо нарезать кубиками и смешать с пряностями. Обжарить до готовности. После всыпать овощи.
- Добавляем в сковороду лапшу и соевый соус. Держим на огне еще пару минут.
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