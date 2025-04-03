Москвичам предложили корзины к Пасхе за 106 тысяч рублей

Кондитерская «Кафе Пушкинъ» предложила москвичам подарки к Пасхе почти за 106 тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте заведения.

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Так, в большой плетенной корзине можно найти пять куличей весом от 455 до 1,4 тысячи граммов с шоколадом и кремом. Кроме того, в ней лежат панеттоне (миланский десерт) с шоколадным кремом, дюжина пасхальных яиц, пряник, плитка шоколада, мармелад, карамель, сливочная помадка, а также декоративные фигуры зайцев. Стоимость корзины составляет 105,8 тысячи рублей.

В марте сообщалось, что в московской кондитерской «Кафе Пушкинъ» начали продавать пасхальные куличи в виде храма почти за шесть тысяч рублей.