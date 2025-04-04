Нутрициолог развеял миф о выращивании шампиньонов на помойках

Шампиньоны относятся к культивируемым продуктам, поэтому они выращиваются на специальных фермах с оптимально увлажненной почвой, а не на помойках, как многие думают. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на нутрициолога Ольгу Бурлакову.

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Специалист указала, что весь процесс выращивания данного вида грибов находится под строгой сертификацией.

Также Бурлакова отметила пищевую ценность шампиньонов, в которых содержатся белки, витамины и минералы. Однако она предупредила, что в этом продукте и еще в нескольких видах грибов много хитина, который может вызывать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у людей с гастритом, колитом или заболеваниями почек.

Употребление шампиньонов также помогает в профилактике онкологии, о чем рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, этот продукт защищает клетки от мутации.

Также эти грибы будут полезны и при атеросклерозе. Благодаря содержанию клетчатки шампиньоны помогают выводить из организма излишки сахара, холестерина и улучшают липидный профиль, отметила Соломатина.