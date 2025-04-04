Как спасти пересоленный суп: видео

Даже у самых опытных кулинаров бывает: стоит лишь на мгновение отвлечься – и вот уже в кастрюле не суп, а соленый рассол. Но не спешите расстраиваться. Спасти блюдо можно с помощью обычного картофеля.

Все дело в крахмале – природном абсорбенте, который содержится в картофеле в больших количествах. Этот компонент действует как настоящая губка, вытягивая лишнюю соль из жидкости.

Метод спасения прост: картофель, добавьте в кастрюлю и готовьте около 20 минут. После этого извлеките картофель, вместе с ним уйдет значительная часть соли.

Как предотвратить выкипание воды из супа: простой лайфхак

Если вкус все еще слишком интенсивный, можно добавить немного воды или бульона, чтобы развести концентрацию соли.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.