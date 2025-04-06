Стало известно, сколько стоит приготовить кулич в этом году

В 2025 году стоимость ингредиентов для приготовления домашнего кулича в России увеличилась на 20,9 % по сравнению с 2024 годом, разница составляет 128,7 рубля. Об этом Life.ru сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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По ее словам, больше всего подорожали соль – на 23 % и сливочное масло – на 38,5 %, его стоимость теперь составляет 119 рублей (того объема, который нужен для порции куличей). Дрожжи также подорожали на 23 %. Остальные ингредиенты увеличились в цене не более чем на 10 %: мука подорожала на 7,1 %, сахар – на 5,1 %, а молоко – на 3,19 %. Килограмм цукатов теперь стоит 890 рублей (рост на 6,59 %), а орехов – 1104 рубля (на 9,1 %).

В Центральном федеральном округе расходы на приготовление куличей возросли на 17,6 %, в Северо-Западном – на 25,1 %, в Юго-Федеральном округе – на 21,4 %, в Северо-Кавказском – на 22 %, а в Приволжском – на 21,9 %.

«Самые дешевые куличи, без сомнения, в ПФО, дорогие – на Дальнем Востоке. Разница цен составляет 2,23 раза», – добавила Лебединская.

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