Готовим кофе как из кофейни

Хотите наслаждаться вкусным кофе, не выходя из дома и не покупая дорогую кофемашину? Секрет идеального напитка — в правильных зернах и технологии приготовления.

Выбирайте свежеобжаренные зерна арабики средней обжарки — они дают насыщенный вкус без горечи. Измельчайте зерна непосредственно перед завариванием — так аромат раскроется полностью. Для заваривания подойдет обычный френч-пресс: залейте молотый кофе горячей водой (90–95 °C) из расчета: 1 столовая ложка на 200 мл, настаивайте 4 минуты и медленно опустите поршень.

Если нет френч-пресса, попробуйте пуровер — воронку с бумажным фильтром. Медленная проливка горячей воды через свежемолотый кофе (как в профессиональных капельных кофеварках) раскрывает тонкие оттенки вкуса.

Совет: используйте бутилированную мягкую воду и не кипятите ее повторно. А чтобы напиток получился как у бариста, перед подачей прогрейте чашку горячей водой.