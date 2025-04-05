От антипатии к гастрономическому восторгу: как найти свой идеальный суп

Сегодня, 5 апреля, отмечают Международный день супа. Праздник учредили, чтобы люди не забывали о важности первых блюд в рационе питания. Рассказываем, как не надо готовить суп и как полюбить это блюдо, если у вас с ним не сложились отношения.

Суп считается обязательным блюдом на обеденном столе, и многие диетологи рекомендуют его своим клиентам. Однако не все разделяют эту любовь к этому жидкому блюду.

Кто-то считает, что в супе недостаточно калорий, чтобы обеспечить сытость на несколько часов и спокойно заниматься делами до ужина. Другие же утверждают, что суп, приготовленный правильно и дополненный другими продуктами, может стать незаменимым источником энергии, который благоприятно воздействует на желудочно-кишечный тракт и помогает сохранить стройность.

В советское время суп был популярным и доступным блюдом, которое помогало обеспечить рабочих полноценным питанием. Для его приготовления не требовалось значительных финансовых затрат. Сначала варился бульон, а затем в него добавлялись ингредиенты, которые обычно можно найти в холодильнике: овощи, лапша, макароны и даже молоко. Но диетологи и нутрициологи утверждают, включение супа в рацион было продиктовано заботой о здоровье рабочего населения, а не стремлением сэкономить на их питании. Раньше суп был обязательным ежедневным блюдом.

Диетологи в то время очень правильно организовывали систему питания, они подсчитывали те же самые белки, жиры, углеводы. А сегодня получается, всё новое - это хорошо забытое старое, - отмечает нутрициолог Татьяна Притыкина.

Целительная сила супов

Некоторые нутрициологи не советуют употреблять овощные супы, потому что считают, что они не несут никакой пищевой ценности. По сути, это овощи, разваленные водой. Полезными считают супы на бульоне, особенно на мясном и костном. Относительно недавно были раскрыты его чудодейственные целебные свойства.

Супы рекомендуют готовить на костном или мясном бульоне. Например, костный бульон обладает высокой питательностью благодаря тому, что на 100 граммов бульона приходится до 10 граммов белка. Среднестатистическому человеку необходимо около 60 граммов белка в день, и примерно 10 из них можно получить из костного бульона. Кроме того, костный бульон обладает свойством заживлять стенки кишечника. Учёные выяснили, что такой бульон содержит много коллагена и является источником аминокислот.

Как правильно готовить суп

Важно правильно готовить супы. Сегодня многие знают, что суп лучше всего готовить на втором бульоне. Это значит, что воду, в которой варилось мясо в первый раз, следует слить. Верный способ приготовления выглядит следующим образом:

Варим мясо в течение 40 минут.

Вынимаем мясо, сливаем воду и моем кастрюлю.

В чистую кастрюлю возвращаем мясо, заливаем чистой фильтрованной водой и продолжаем варить.

Таким образом мы избавляемся от всех вредных примесей, которые могут содержаться в мясе. Исчезают также антибиотики и холестерин.

Затем необходимо добавить овощи и бобовые. При этом специалисты рекомендуют по возможности избегать мучных продуктов, таких как макароны и лапша. Такой правильный суп можно употреблять 2-3 раза в неделю.

Как полюбить суп

Некоторые люди не любят супы. В основном это те, кому не нравится их вкус или консистенция. Однако, даже если вы не были любителем супов в детстве, вы можете изменить своё мнение. Попробуйте разные виды супов. Возможно, ранее вы пробовали только классический борщ или куриный бульон. Если жидкие супы кажутся непривлекательными, попробуйте густые супы или пюре, которые имеют более мелкую и однородную текстуру. Не бойтесь экспериментировать с приправами и специями. Попробуйте превратить приготовление блюда в своеобразный ритуал. Готовьте с друзьями или семьёй, обсуждайте рецепты и делитесь впечатлениями.

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