Пять простых и вкусных рецептов с дрожжевым тестом

Запах свежей выпечки будоражит рецепторы и поднимает настроение — помните, как становилось хорошо, когда мы в детстве заходили в гости к бабушке и уже в подъезде становилось понятно: будет любимый пирог. Сейчас мы сами создаем эту волшебную атмосферу себе и домашним, но кроме пирогов и самодельного хлеба есть и другие виды выпечки, которые вам понравятся.

Вот пять необычных, простых и очень вкусных рецептов с дрожжевым тестом от шеф-повара Руслана Миронова, которые подойдут и для уютного домашнего чаепития, и для красивой выпечки «с изюминкой». Кстати, их рецепты можно адаптировать под безлактозную или постную версию, заменив молоко и масло на растительные аналоги.

Булочки с фисташковым кремом и цедрой лимона

Ингредиенты для теста:

Мука пшеничная — 400 г.

Молоко теплое — 200 мл.

Сахар — 50 г.

Сухие дрожжи — 7 г.

Яйцо — 1 шт.

Масло сливочное — 50 г.

Соль — щепотка.

Начинка:

Фисташковая паста — 5 ст. л.

Цедра 1 лимона.

Сахар — 1–2 ст. л. (по вкусу).

Приготовление:

Смешайте дрожжи с сахаром и теплым молоком, дайте вспениться (10 минут). Добавьте яйцо, соль, растопленное масло, постепенно подсыпайте муку. Замесите мягкое тесто. Оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Раскатайте прямоугольник, смажьте пастой, посыпьте цедрой и сахаром. Сверните рулетом, нарежьте на кусочки. Выложите в форму, дайте расстояться 30 минут, выпекайте при 180°C около 25 минут.

Хлебные улитки с вялеными томатами и розмарином

Ингредиенты:

Готовое дрожжевое тесто — 500 г.

Вяленые томаты — 100 г.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Розмарин — 1 ч. л. свежего или сушеного.

Приготовление:

Раскатайте тесто в прямоугольник, смажьте оливковым маслом, выложите нарезанные томаты и розмарин. Сверните в рулет, нарежьте на 5–6 кусочков. Выложите на смазанный маслом противень, оставьте на расстойку на 20 минут. Выпекайте при 190°C 20–25 минут до золотистой корочки.

Мягкие чесночные булочки с сыром

Ингредиенты:

Дрожжевое тесто — 500 г.

Чеснок — 2 зубчика.

Масло сливочное — 50 г.

Твердый сыр — 100 г.

Петрушка — по вкусу.

Приготовление:

Чеснок обжарьте в сливочном масле до аромата. Остудите. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки (или квадраты). На каждый выложите тертый сыр и немного чесночного масла. Сформируйте булочки, смажьте сверху остатками масла, посыпьте зеленью. Выпекайте при 180°C около 20 минут.

Слоеные розочки с яблоком и медом

Ингредиенты:

Готовое дрожжевое слоеное тесто — 300 г.

Яблоки (красные) — 2 шт.

Мед — 2 ст. л.

Корица — 1 ч. л.

Сок лимона — 1 ст. л.

Приготовление:

Яблоки нарежьте тонкими полукружьями, залейте кипятком с лимоном на 2–3 минуты, чтобы стали мягкими. Тесто раскатайте и нарежьте на полоски. Выложите яблочные дольки по краю, посыпьте корицей, сбрызните медом. Сверните в рулон, формируя розу. Выпекайте в формочках при 180 °C 25–30 минут.

Пышки на сковороде с зеленью и кунжутом

Ингредиенты:

Мука — 400 г.

Вода теплая — 220 мл.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Сухие дрожжи — 7 г.

Масло растительное — 2 ст. л.

Зеленый лук — 1 пучок.

Кунжут — 2 ст. л.

Приготовление:

Замесите тесто, как обычно, дайте подойти 1–1,5 часа. Зелень нарежьте, вмешайте в тесто. Сформируйте лепешки, обваляйте верх в кунжуте. Обжаривайте на сухой сковороде с антипригарным покрытием по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне.