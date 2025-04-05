Пять простых и вкусных рецептов с дрожжевым тестом

Не только пирожки или хлеб: 5 простых и вкусных рецептов с дрожжевым тестом
Запах свежей выпечки будоражит рецепторы и поднимает настроение — помните, как становилось хорошо, когда мы в детстве заходили в гости к бабушке и уже в подъезде становилось понятно: будет любимый пирог. Сейчас мы сами создаем эту волшебную атмосферу себе и домашним, но кроме пирогов и самодельного хлеба есть и другие виды выпечки, которые вам понравятся.
Вот пять необычных, простых и очень вкусных рецептов с дрожжевым тестом от шеф-повара Руслана Миронова, которые подойдут и для уютного домашнего чаепития, и для красивой выпечки «с изюминкой». Кстати, их рецепты можно адаптировать под безлактозную или постную версию, заменив молоко и масло на растительные аналоги.
Булочки с фисташковым кремом и цедрой лимона
Ингредиенты для теста:
- Мука пшеничная — 400 г.
- Молоко теплое — 200 мл.
- Сахар — 50 г.
- Сухие дрожжи — 7 г.
- Яйцо — 1 шт.
- Масло сливочное — 50 г.
- Соль — щепотка.
Начинка:
- Фисташковая паста — 5 ст. л.
- Цедра 1 лимона.
- Сахар — 1–2 ст. л. (по вкусу).
Приготовление:
Смешайте дрожжи с сахаром и теплым молоком, дайте вспениться (10 минут). Добавьте яйцо, соль, растопленное масло, постепенно подсыпайте муку. Замесите мягкое тесто. Оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Раскатайте прямоугольник, смажьте пастой, посыпьте цедрой и сахаром. Сверните рулетом, нарежьте на кусочки. Выложите в форму, дайте расстояться 30 минут, выпекайте при 180°C около 25 минут.
Хлебные улитки с вялеными томатами и розмарином
Ингредиенты:
- Готовое дрожжевое тесто — 500 г.
- Вяленые томаты — 100 г.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
- Розмарин — 1 ч. л. свежего или сушеного.
Приготовление:
Раскатайте тесто в прямоугольник, смажьте оливковым маслом, выложите нарезанные томаты и розмарин. Сверните в рулет, нарежьте на 5–6 кусочков. Выложите на смазанный маслом противень, оставьте на расстойку на 20 минут. Выпекайте при 190°C 20–25 минут до золотистой корочки.
Мягкие чесночные булочки с сыром
Ингредиенты:
- Дрожжевое тесто — 500 г.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Масло сливочное — 50 г.
- Твердый сыр — 100 г.
- Петрушка — по вкусу.
Приготовление:
Чеснок обжарьте в сливочном масле до аромата. Остудите. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки (или квадраты). На каждый выложите тертый сыр и немного чесночного масла. Сформируйте булочки, смажьте сверху остатками масла, посыпьте зеленью. Выпекайте при 180°C около 20 минут.
Слоеные розочки с яблоком и медом
Ингредиенты:
- Готовое дрожжевое слоеное тесто — 300 г.
- Яблоки (красные) — 2 шт.
- Мед — 2 ст. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
Приготовление:
Яблоки нарежьте тонкими полукружьями, залейте кипятком с лимоном на 2–3 минуты, чтобы стали мягкими. Тесто раскатайте и нарежьте на полоски. Выложите яблочные дольки по краю, посыпьте корицей, сбрызните медом. Сверните в рулон, формируя розу. Выпекайте в формочках при 180 °C 25–30 минут.
Пышки на сковороде с зеленью и кунжутом
Ингредиенты:
- Мука — 400 г.
- Вода теплая — 220 мл.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Сухие дрожжи — 7 г.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Зеленый лук — 1 пучок.
- Кунжут — 2 ст. л.
Приготовление:
Замесите тесто, как обычно, дайте подойти 1–1,5 часа. Зелень нарежьте, вмешайте в тесто. Сформируйте лепешки, обваляйте верх в кунжуте. Обжаривайте на сухой сковороде с антипригарным покрытием по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне.