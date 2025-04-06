Куличи по-дубайски: какой пасхальный хлеб в моде

Современные кондитеры находят новые способы удивить клиентов к Пасхе. К примеру, покрывают куличи золотым напылением. «Вечерняя Москва» выяснила, какой пасхальный хлеб сейчас в моде.

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Пасха — один из главных христианских праздников. Его главными атрибутами традиционно считаются куличи. Однако современные кулинары все чаще отходят от привычных канонов. Пекари экспериментируют с формой и ингредиентами. По словам кондитера Карины Ляминой, в тренде так называемый дубайский кулич.

— Его заказывает молодежь. Большинство людей в возрасте новшества не приветствует, — говорит кондитер.

Карина любит экспериментировать с рецептами. Она выпекает невероятно нежный «краффин», который имеет завитки.

Кулинар Ангелина Банит делает необычную пасху из творога.

— Моя целевая аудитория довольно разношерстная, молодые люди часто просят что-то трендовое. Я добавила в свой ассортимент не только «дубайский кулич». Я делаю необычную творожную пасху, по вкусу напоминающую «сникерс», — говорит кондитер.

В американском стиле

От аромата кулича «синнабон» станет тепло на душе. Вместо привычных цукатов в нем используется сочная начинка из творожного сыра и измельченных орехов. Ну и, конечно же, главный ингредиент этого лакомства — корица.

Хит этой весны

Абсолютным фаворитом этого сезона стал «дубайский кулич». В качестве начинки используются фисташковая паста и вафельная крошка. Ну и, конечно же, тесто катаифи, которое по структуре напоминает тонкие нити паутины, переплетенные между собой. Многие сладкоежки утверждают, что этот ингредиент им нравится за счет примечательного хруста во время жевания.

Отведайте завитки

В последнее время стал популярен кулич «краффин». В его основе — слоеное круассанное тесто, а сделан он в форме маффина (кекса). Тесто «краффина» должно быть очень жирным. По форме завитков выпечка напоминает цветок. Данный кулич не украшается глазурью.

Для золотой молодежи

В ассортименте одного сервиса доставки еды появился премиум-кулич Gold. Он приготовлен по традиционному рецепту, в его составе есть цедра лимона, а также цукаты и изюм. При этом есть одно «но» — данный куличик украшается поталью (имитация сусального золота. — «ВМ»). А еще в составе можно найти коньяк. Обойдется кулич почти в семь тысяч рублей.

Хлебный зверинец

Чтобы удивить гостей, можно приготовить кулич в форме зверушки, например ягненка, популярного символа в христианстве. Нужна лишь подходящая форма для выпечки. Выбор теста и начинки зависит от повара — можно экспериментировать.

Как бабушка завещала

На фоне всех неординарных куличей невозможно не вспомнить классику. Такой кулич готовили наши бабушки. В тесто добавляются цукаты и изюм. Оно выливается в формочку — жестяную банку. И ставится в разогретую духовку. Любили ли вы наблюдать за тем, как тесто медленно поднимается, слегка заходя за края банки?

Захарий Савельев, священник:

— Куличи в форме чьей-либо головы — скорее баловство. Безусловно, это не приветствуется церковью. Конечно, нет конкретного канона приготовления куличей. Но у нас есть традиция, в рамках которой привыкли существовать церковь и прихожане. А куличи с изощренными начинками, тем более с добавлением алкоголя, неуместны на пасхальном застолье. Есть традиционный рецепт монастырской выпечки, которую могут изготавливать при крупных приходах. В данном куличе соблюдена классическая рецептура. Это сладкий хлеб с цукатами или изюмом внутри.

Между тем, в РПЦ отреагировали на появление в продаже дубайских пасхальных куличей с фирменной фисташковой начинкой внутри. Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой заявил, что в покупке и употреблении такой продукции нет ничего греховного.