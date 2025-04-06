Семь рецептов с арахисовым маслом от шеф-повара

Арахисовое масло интересно не только тем, что его фанатом был Элвис Пресли и герои мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь», это — настоящий концентрат питательных веществ. В нем много растительного белка, полезных жиров (включая омега−9), витаминов группы B, Е и антиоксидантов. Оно поддерживает здоровье сердца, помогает сбалансировать уровень сахара в крови и дает долгое чувство сытости.

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Благодаря высокому содержанию магния и калия, арахисовое масло благотворно влияет на нервную систему, а витамин Е поддерживает кожу и защищает клетки от старения. Главное — выбирать натуральный продукт без сахара и пальмового масла и употреблять его умеренно. Вот семь интересных, простых и вкусных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова. Арахисовое масло можно использовать не только для тостов, но и в десертах, салатах, соусах и даже в основных блюдах.

Арахисовый соус к лапше или овощам (по-азиатски)

Ингредиенты

Арахисовое масло: 3 ст. л.

Соевый соус: 2 ст. л.

Кленовый сироп или мед: 1 ст. л.

Рисовый уксус: 1 ст. л.

Имбирь (тертый): 1 ч. л.

Чеснок (измельченный): 1 зубчик.

Вода: 2–4 ст. л. (регулируйте густоту).

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в миске до однородности. Добавьте воду, регулируя консистенцию. Подавайте с лапшой, жареными овощами или рисом.

Энергетические батончики без выпечки

Ингредиенты

Овсяные хлопья: 150 г.

Арахисовое масло: 120 г.

Мед или сироп агавы: 80 мл.

Семечки или орехи: 50 г.

Кокосовая стружка: 2 ст. л.

Изюм или финики (по желанию): 50 г.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты. Переложите массу в форму, выстланную бумагой для выпечки. Утрамбуйте. Поставьте в холодильник на 1–2 часа. Нарежьте и храните в контейнере.

Курица в арахисовом соусе

Ингредиенты

Куриное филе: 500 г.

Арахисовое масло: 2 ст. л.

Соевый соус: 2 ст. л.

Лайм: 1 шт.

Мед: 1 ст. л.

Чеснок: 2 зубчика.

Имбирь: 1 ч. л.

Кокосовое молоко: 100 мл.

Приготовление

Курицу нарежьте кусочками и обжарьте. В отдельной миске смешайте все ингредиенты для соуса, добавьте к мясу и тушите 10 минут. Подавайте с рисом или лапшой и овощами на пару.

Арахисовое печенье без муки

Ингредиенты:

Арахисовое масло: 200 г.

Сахар (тростниковый или кокосовый): 100 г.

Яйцо: 1 шт.

Ванильный экстракт: 0,5 ч. л.

Щепотка соли.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты. Сформируйте печенья, выложите на противень. Выпекайте при 180°C около 10–12 минут. Остудите — они будут мягкими внутри и хрустящими снаружи.

Смузи с бананом и арахисовым маслом

Ингредиенты

Банан: 1 шт.

Арахисовое масло: 1,5 ст. л.

Молоко (любое): 200 мл.

Лед (по желанию): горсть.

Корица или какао (по вкусу).

Приготовление

Все ингредиенты взбейте в блендере до кремовой консистенции. Получится питательный завтрак или перекус.

Салат с арахисовой заправкой

Ингредиенты для салата

Морковь: 1 шт. (тертая).

Краснокочанная капуста: 1 стакан (шинкованная).

Огурец: 1 шт.

Болгарский перец: 1 шт.

Кинза или зеленый лук: по вкусу.

Заправка

Арахисовое масло: 2 ст. л.

Лимонный сок: 1 ст. л.

Соевый соус: 1 ст. л.

Мед: 1 ч. л.

Вода: 1–2 ст. л. (для нужной консистенции).

Приготовление

Овощи нарежьте, заправку взбейте венчиком. Все смешайте — и готово, у вас освежающий, сытный и хрустящий салат.

Овсяная каша с арахисовым маслом и шоколадом

Ингредиенты

Овсяные хлопья: 50 г.

Вода или молоко: 200 мл.

Арахисовое масло: 1 ст. л.

Черный шоколад: 10–15 г.

Банан: половинка (по желанию).

Приготовление

Варите овсянку как обычно. В готовую кашу добавьте арахисовое масло и шоколад — он слегка растает. Украсьте дольками банана или ягодами.