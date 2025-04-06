Семь рецептов с арахисовым маслом от шеф-повара

Полезные жиры и витамины: 7 рецептов с арахисовым маслом от шеф-повара
Арахисовое масло интересно не только тем, что его фанатом был Элвис Пресли и герои мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь», это — настоящий концентрат питательных веществ. В нем много растительного белка, полезных жиров (включая омега−9), витаминов группы B, Е и антиоксидантов. Оно поддерживает здоровье сердца, помогает сбалансировать уровень сахара в крови и дает долгое чувство сытости.
Благодаря высокому содержанию магния и калия, арахисовое масло благотворно влияет на нервную систему, а витамин Е поддерживает кожу и защищает клетки от старения. Главное — выбирать натуральный продукт без сахара и пальмового масла и употреблять его умеренно. Вот семь интересных, простых и вкусных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова. Арахисовое масло можно использовать не только для тостов, но и в десертах, салатах, соусах и даже в основных блюдах.
Арахисовый соус к лапше или овощам (по-азиатски)
Ингредиенты
- Арахисовое масло: 3 ст. л.
- Соевый соус: 2 ст. л.
- Кленовый сироп или мед: 1 ст. л.
- Рисовый уксус: 1 ст. л.
- Имбирь (тертый): 1 ч. л.
- Чеснок (измельченный): 1 зубчик.
- Вода: 2–4 ст. л. (регулируйте густоту).
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в миске до однородности. Добавьте воду, регулируя консистенцию. Подавайте с лапшой, жареными овощами или рисом.
Энергетические батончики без выпечки
Ингредиенты
- Овсяные хлопья: 150 г.
- Арахисовое масло: 120 г.
- Мед или сироп агавы: 80 мл.
- Семечки или орехи: 50 г.
- Кокосовая стружка: 2 ст. л.
- Изюм или финики (по желанию): 50 г.
Приготовление
Смешайте все ингредиенты. Переложите массу в форму, выстланную бумагой для выпечки. Утрамбуйте. Поставьте в холодильник на 1–2 часа. Нарежьте и храните в контейнере.
Курица в арахисовом соусе
Ингредиенты
- Куриное филе: 500 г.
- Арахисовое масло: 2 ст. л.
- Соевый соус: 2 ст. л.
- Лайм: 1 шт.
- Мед: 1 ст. л.
- Чеснок: 2 зубчика.
- Имбирь: 1 ч. л.
- Кокосовое молоко: 100 мл.
Приготовление
Курицу нарежьте кусочками и обжарьте. В отдельной миске смешайте все ингредиенты для соуса, добавьте к мясу и тушите 10 минут. Подавайте с рисом или лапшой и овощами на пару.
Арахисовое печенье без муки
Ингредиенты:
- Арахисовое масло: 200 г.
- Сахар (тростниковый или кокосовый): 100 г.
- Яйцо: 1 шт.
- Ванильный экстракт: 0,5 ч. л.
- Щепотка соли.
Приготовление
Смешайте все ингредиенты. Сформируйте печенья, выложите на противень. Выпекайте при 180°C около 10–12 минут. Остудите — они будут мягкими внутри и хрустящими снаружи.
Смузи с бананом и арахисовым маслом
Ингредиенты
- Банан: 1 шт.
- Арахисовое масло: 1,5 ст. л.
- Молоко (любое): 200 мл.
- Лед (по желанию): горсть.
- Корица или какао (по вкусу).
Приготовление
Все ингредиенты взбейте в блендере до кремовой консистенции. Получится питательный завтрак или перекус.
Салат с арахисовой заправкой
Ингредиенты для салата
- Морковь: 1 шт. (тертая).
- Краснокочанная капуста: 1 стакан (шинкованная).
- Огурец: 1 шт.
- Болгарский перец: 1 шт.
- Кинза или зеленый лук: по вкусу.
Заправка
- Арахисовое масло: 2 ст. л.
- Лимонный сок: 1 ст. л.
- Соевый соус: 1 ст. л.
- Мед: 1 ч. л.
- Вода: 1–2 ст. л. (для нужной консистенции).
Приготовление
Овощи нарежьте, заправку взбейте венчиком. Все смешайте — и готово, у вас освежающий, сытный и хрустящий салат.
Овсяная каша с арахисовым маслом и шоколадом
Ингредиенты
- Овсяные хлопья: 50 г.
- Вода или молоко: 200 мл.
- Арахисовое масло: 1 ст. л.
- Черный шоколад: 10–15 г.
- Банан: половинка (по желанию).
Приготовление
Варите овсянку как обычно. В готовую кашу добавьте арахисовое масло и шоколад — он слегка растает. Украсьте дольками банана или ягодами.