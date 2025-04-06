Вкус зажигательной Мексики — классический гуакамоле с авокадо

News.ru

Надоели бутерброды с сыром и колбасой? Хочется чего-то свежего и необычного? Приготовьте классический гуакамоле с авокадо по пошаговому рецепту от NEWS.ru. Подавать с хрустящим хлебным ломтиком!

Вкус Мексики — классический гуакамоле с авокадо
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Ингредиенты

  • Авокадо — несколько плодов.
  • Крупный томат — 1 шт.
  • Молотый перец — на вкус.
  • Красный лук — половина небольшой головки.
  • Соль — на вкус.
  • Лимонный сок — на вкус.

Способ приготовления

  1. Нарезать томат. Чем меньше кусочки — тем лучше. Аналогично поступить с луком.
  2. Авокадо пюрировать.
  3. Смешать ингредиенты, заправить их соком лимона, посолить и поперчить.

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