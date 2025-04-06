Вкус Мексики — классический гуакамоле с авокадо

Вкус зажигательной Мексики — классический гуакамоле с авокадо
Надоели бутерброды с сыром и колбасой? Хочется чего-то свежего и необычного? Приготовьте классический гуакамоле с авокадо по пошаговому рецепту от NEWS.ru. Подавать с хрустящим хлебным ломтиком!
Ингредиенты
- Авокадо — несколько плодов.
- Крупный томат — 1 шт.
- Молотый перец — на вкус.
- Красный лук — половина небольшой головки.
- Соль — на вкус.
- Лимонный сок — на вкус.
Способ приготовления
- Нарезать томат. Чем меньше кусочки — тем лучше. Аналогично поступить с луком.
- Авокадо пюрировать.
- Смешать ингредиенты, заправить их соком лимона, посолить и поперчить.
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