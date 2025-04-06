Вкус Мексики — классический гуакамоле с авокадо

Надоели бутерброды с сыром и колбасой? Хочется чего-то свежего и необычного? Приготовьте классический гуакамоле с авокадо по пошаговому рецепту от NEWS.ru. Подавать с хрустящим хлебным ломтиком!

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Ингредиенты

Авокадо — несколько плодов.

Крупный томат — 1 шт.

Молотый перец — на вкус.

Красный лук — половина небольшой головки.

Соль — на вкус.

Лимонный сок — на вкус.

Способ приготовления

Нарезать томат. Чем меньше кусочки — тем лучше. Аналогично поступить с луком. Авокадо пюрировать. Смешать ингредиенты, заправить их соком лимона, посолить и поперчить.

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