Готовим яичницу по-турецки

Готовлю блюдо из «Великолепного века»: супервкусный завтрак по-турецки
Помните эти аппетитные сцены с турецкими завтраками из сериалов? Сегодня мы раскроем рецепт настоящего «менемана» — яичницы по-турецки, которую обожают героини всех популярных драм.
Ингредиенты (на 2 порции):
- яйца — 4 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- зеленый перец — 1 шт.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- паприка — ½ ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- свежая петрушка — для подачи.
Как готовят в Стамбуле
- Нарежьте помидоры и перец мелкими кубиками.
- Обжарьте овощи на оливковом масле 3 минуты.
- Добавьте специи, сделайте «гнезда» для яиц.
- Вбейте яйца, готовьте под крышкой 5–7 минут.
- Посыпьте рубленой петрушкой.