Готовим яичницу по-турецки

Помните эти аппетитные сцены с турецкими завтраками из сериалов? Сегодня мы раскроем рецепт настоящего «менемана» — яичницы по-турецки, которую обожают героини всех популярных драм.

Ингредиенты (на 2 порции):

яйца — 4 шт.;

помидоры — 2 шт.;

зеленый перец — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

паприка — ½ ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

свежая петрушка — для подачи.

Как готовят в Стамбуле