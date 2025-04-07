Готовлю блюдо из «Великолепного века»: супервкусный завтрак по-турецки

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Помните эти аппетитные сцены с турецкими завтраками из сериалов? Сегодня мы раскроем рецепт настоящего «менемана» — яичницы по-турецки, которую обожают героини всех популярных драм.

Готовим яичницу по-турецки
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Ингредиенты (на 2 порции):

  • яйца — 4 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • зеленый перец — 1 шт.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • паприка — ½ ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • свежая петрушка — для подачи.

Как готовят в Стамбуле

  1. Нарежьте помидоры и перец мелкими кубиками.
  2. Обжарьте овощи на оливковом масле 3 минуты.
  3. Добавьте специи, сделайте «гнезда» для яиц.
  4. Вбейте яйца, готовьте под крышкой 5–7 минут.
  5. Посыпьте рубленой петрушкой.
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