Как приготовить кофе с яйцом и в чем его польза

Множество людей по всему миру с утра пьют кофе. Один из способов усилить его полезные свойства — добавить в напиток яйцо.

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Кофе по-шведски готовится следующим образом. Яйцо вместе со скорлупой разбивают и добавляют в молотый кофе в турке. Далее смесь нагревают, а после варки процеживают через ситечко. Напиток, который получается, имеет мягкий вкус без горечи и танинов.

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По мнению сторонников кофе по-шведски, яйцо при добавлении в этот напиток удаляет примеси, уменьшает терпкость.

Кроме того, в яичном желтке много холина. Этот ингредиент положительно влияет на жировой обмен, работу печени. Также он снижает вероятность развития жировой болезни печени.

А кофе содержатся лютеин и зеаксантин. За счёт обогащения яйцом он также даёт витамины A, E, D, K, витамины группы В.

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