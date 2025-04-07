Какие блюда готовят на Пасху в разных странах

Очень скоро мы будем встречать Пасху — праздник света, весны, обновления. Вне зависимости от того, как именно его отмечают, суть везде одна: это победа жизни над смертью, любви над грехами и бедами, это торжество надежды и веры. Но у каждого народа — свои вкусы, ритуалы и способы отпраздновать это светлое утро. И если в России мы привыкли к куличам, крашеным яйцам и творожной пасхе, то в других странах — свои кулинарные герои и пасхальные традиции, полные смысла и вкуса.

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Франция

Пасха (Pâques) — это сладкое и восхитительное время шоколада. Буквально: витрины заполняются целыми скульптурами из шоколада — от милых крохотных кроликов и голубей до колоколов внушительных размеров. Забавно, но именно колокола, а не зайцы, «приносят» детям яйца. Считается, что в Страстную пятницу колокола замолкают, а в Пасхальное утро «возвращаются из Рима (это сердце католицизма)» и рассыпают по садам шоколадные подарки. На столе в этот день непременно стоит жареный ягненок с травами, спаржа, булочки бриошь и миндальные десерты.

Италия

Там праздник зовется Pasqua и отмечается широко, вкусно и шумно. Традиционное блюдо — agnello al forno (запеченный ягненок с розмарином), а на десерт — коломба: это ароматный кекс в форме голубки, украшенный миндалем и сахаром. В Лигурии готовят соленый пирог с артишоками и яйцами — torta pasqualina. А во многих семьях яйца красят в красный цвет, символизируя кровь Христа, и кладут в тесто прямо сырыми, но в скорлупе — они запекаются вместе с хлебом.

Греция

В этой стране встречают Пасху особенно торжественно: свечи, крестные ходы, огонь, принесенный из храма на бережно охраняемой от ветра свече. После службы — щедрое застолье, столь характерное для гастрономических традиций этого южного темпераментного народа. Главное блюдо — сочный запеченный ягненок в специях и ароматных травах на вертеле, а до него — магирица, суп из потрошков с зеленью и лимоном, который символически завершает Великий пост. Обязательно пекут сладкие плетеные булочки с корицей и гвоздикой — цуреки, в которые вставляют ярко-красные яйца.

Финляндия

В скандинавской стране Пасха приходит со вкусом… ржаного пудинга. Да-да, это мямми — традиционное финское блюдо из ржаной муки, солода и сахара, которое томится в печи, затем несколько дней «созревает» в прохладе и подается с густыми сливками. Для незнакомого вкуса — на любителя, а для финнов — вкус детства. Также популярны творожные запеканки и украшение домов весенними ветками и перьями.

Польша

Там Пасха (Wielkanoc) начинается с освящения пасхальной корзины, куда кладут хлеб, яйца, соль, хрен, колбаски, сыр и пасху. А утром воскресенья вся семья садится за праздничный стол. Обязателен белый борщ на закваске из ржаного хлеба с колбасками и яйцом, а на десерт — мазурек (тонкий пирог с вареньем, орехами и глазурью) и бабка — высокий кекс с изюмом. В понедельник после праздника воскресения устраивают śmigus-dyngus: мужчины охотно обливают девушек водой — на счастье. А те, разумеется, очень радуются.

Испания

Пасха (Semana Santa) — это не столько кулинарный, сколько процессуальный и карнавальный праздник: улицы заполняются шествиями в капюшонах, под звуки барабанов и громких мелодий, которые исполняются пестрыми оркестрами, люди в которых играют на чем попало (в числе прочего — на пилах и ложках, в ходу и трещотки, и медные тазы). А вот на кухне — все просто и вкусно: жареные гренки torrijas с медом, сахаром и корицей, как символ скромной, но сладкой радости. Часто пекут мональю — дрожжевую булочку с целым вареным яйцом внутри.

Мексика

Страстная неделя в этой жаркой стране полна уличных театров, ритуальных танцев и народных представлений, в которых красочно разыгрываются события, предшествующие одному из главных христианских праздников. К Пасхе хозяйки готовят блюда с чили, рыбой, фасолью. И, конечно, традиционные pan de Pascua — сладкие булочки, посыпанные сахаром и тмином. Здесь еда неразрывно связана с общением: Пасха — повод собраться всей семьей, рассказать истории, поделиться хлебом и светом.

Великобритания

В туманном Альбионе Пасху отмечают пышными булочками hot cross buns, которые подаются горячими, с корицей, изюмом и характерным крестом сверху. А еще на столе всегда есть пасхальные яйца, чаще, впрочем, шоколадные, непременно — очень большие и с сюрпризом внутри. Традиционное блюдо — жареный ягненок с мятным соусом и печеный картофель. После обеда принято устраивать egg hunt — охоту за яйцами в саду (а вот эти — уже куриные, вареные и крашеные).

Эфиопия

Православная Пасха — Фасика — приходит после 55 дней строгого поста. Праздник начинается с ночной службы и заканчивается щедрым угощением: тушеной бараниной с приправой бербере, лепешками инджера и острыми соусами. Пасха здесь, как и везде — это возвращение тела к простым и понятным вкусам, а души — к миру и покою.